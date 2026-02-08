Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

Veronika Pitthardová
  20:13
Z původního nadšení a studia psychologie se stal hlas, který dnes na sítích oslovuje tisíce mladých lidí. Psycholožka Jana Krejzová na sociálních sítích otevírá různorodá témata týkající se duševního zdraví a upozorňuje i na tlak dnešní doby. „Tlak na neustálou informovanost a správnost považuji za jednu z hlavních psychických zátěží dnešní generace,“ říká Krejzová v rozhovoru pro iDNES.cz.
Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)
Přednáška pro nezávislou akci TEDx. (28. srpna 2025)
V listopadu loňského roku obdržela Jana Krejzová Cenu ministra školství,...
Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)
6 fotografií

Proč jste se rozhodla začít veřejně mluvit o duševním zdraví?
Na začátku to vlastně bylo spíš o psychologii jako oboru. Sdílela jsem nadšení z toho, co studuji, mluvila o knihách a o tom, jak psychologie funguje v praxi. Zlom přišel ve chvíli, kdy jsem začala pracovat v neziskové organizaci Nevypusť duši a jezdit po školách, kde jsme se středoškoláky mluvili o duševním zdraví. Hodně mě překvapilo, jak silně na to reagovali. Nešlo o akademická témata, ale o velmi praktické věci – jakousi první psychickou pomoc pro chvíle, kdy člověku není dobře. Právě tato zkušenost mě vedla k tomu, že jsem podobný, srozumitelný a prakticky využitelný obsah začala tvořit i na sociálních sítích.

Jaká skupina lidí si nakonec k vašemu obsahu našla cestu? Jsou to právě středoškoláci?
Přes 80 % sledujících mám mezi ženami, to je celkem zajímavé. Jinak nejsilněji můj obsah rezonuje u mladých lidí zhruba mezi 18 a 30 lety, často na přelomu střední a vysoké školy nebo na začátku dospělého života, kdy se toho hodně mění a tlak výrazně narůstá.

Jaká témata mezi těmito lidmi rezonují?
Už samotné pochopení, že duševní zdraví není černobílé. Že člověk není buď „v pořádku“, nebo „nemocný“. Každý máme horší dny a psychická pohoda se u každého mění v různých obdobích života. Téma, které se dřív mohlo zdát jako něco, co se týká pár jedinců, dnes mladí vnímají jako něco, co se vlastně dotýká nás všech.

Jana Krejzová

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)
  • Psycholožka, která se dlouhodobě věnuje tématu duševního zdraví mladých lidí a jeho reflexi v online prostoru.
  • Psychologii vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svých pracích se zabývala mimo jiné zkušenostmi s mediálním obsahem osvěty o duševním zdraví.
  • Na svém instagramovém profilu @czechpsychologist vysvětluje psychologická témata a boří mýty o psychologii i duševním zdraví.

Mluvíte o mladých lidech, k nimž především směřuje i váš obsah. V čem se podle vás liší psychické výzvy této generace od generace jejich rodičů a prarodičů?
Myslím, že jedním z hlavních rozdílů je určitá zmatenost a tlak v tom, co všechno bychom dnes měli vědět a zvládat. O psychologii a duševním zdraví se hodně mluví a často zaznívá, že bychom těmto tématům měli rozumět, abychom byli dobrými studenty, kamarády, partnery nebo rodiči, zkrátka dobrými lidmi. To ale může vytvářet obrovský tlak. Mladí lidé se proto často obracejí na sociální sítě nebo média, snaží se být informovaní a mít přehled. Jenže to se netýká jen duševního zdraví.

Čeho ještě?
Politika, klimatická krize, společenské problémy… Zkrátka neustálý pocit, že bychom měli mít názor, orientovat se a reagovat správně. A právě tento tlak na neustálou informovanost a správnost považuji za jednu z hlavních psychických zátěží dnešní generace. Faktem také je, že zatímco generace našich rodičů nebo prarodičů často čelila jasněji vymezeným tématům a měla konkrétního nepřítele, dnešní mladí lidé se potýkají s množstvím paralelních problémů. Těch témat je najednou tolik, že se v nich člověk snadno ztratí. A spolu s tím přichází i silnější pocit chaosu a hledání sebe sama ve světě, který je neustále v pohybu.

Máte pocit, že vaše tvorba na sítích pomáhá tomu tlaku trochu ulevit?
Tu otázku jsem si kladla hodně poctivě, natolik, že jsem ji řešila i ve svém výzkumu v rámci diplomové práce. Sama jsem si chtěla ověřit, jestli si jen nemyslím, že dělám něco dobrého, a přitom třeba jen nepřilévám olej do ohně. Negativní dopady sociálních sítí jsou známé a bylo pro mě důležité si zodpovědět, jestli má smysl do veřejného prostoru přidávat další obsah o duševním zdraví.

Jak nevyhořet? Umět říct „ne“ je základ duševní hygieny, radí psycholožka

A na co jste tedy ve výzkumu přišla?
Na to, že sociální sítě jsou dnes pro mnoho lidí primárním zdrojem informací o duševním zdraví. A co je možná ještě důležitější – dávají jim pocit, že na své potíže nejsou sami. Sociální sítě v tomhle smyslu pořád plní svou původní funkci: propojují lidi, i když často anonymně. V oblasti duševního zdraví se to děje hlavně skrze velmi konkrétní a praktické věci. Například informace o tom, kde si říct o pomoc, kam se obrátit v krizových situacích nebo jednoduché tipy, co může člověk dělat, když mu není dobře a chce mít aspoň něco pod kontrolou.

Takže nemáte pocit, že sociální sítě jen škodí?
Určitě ne. Už jen to, že obsah přibližuje odborníky více k širší veřejnosti, je skvělé. Nejde jen o samotné informace, ale o pocit, že propast mezi mnou a odbornou pomocí není tak velká. Že existuje někdo, kdo mluví srozumitelně, je dostupný a dává najevo, že pomoc je na dosah.

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)
Přednáška pro nezávislou akci TEDx. (28. srpna 2025)
V listopadu loňského roku obdržela Jana Krejzová Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. „Jana Krejzová inovativním způsobem popularizuje duševní zdraví a studium psychologie prostřednictvím sociálních médií, odborných workshopů či veřejných vystoupení,“ zaznělo tehdy. (5. listopadu 2025)
Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)
6 fotografií

Nevytváří to ale naopak tlak na odborníky, kteří na sociálních sítích vystupují? Přeci jenom si sítě žádají zjednodušení, které ne vždy prospívá.
To máte pravdu, ten tlak může být obrovský. Často se říká, že by si to člověk neměl tolik brát, ale pro mě je správnost informací extrémně důležitá. Stává se mi, že něco zveřejním s jasným záměrem, ale někdo si to vyloží jinak. A i když vím, že většina lidí to pochopí správně, řeším i ten jeden případ, kde to vyznělo zavádějícím způsobem.

Cítím odpovědnost nejen za samotný obsah, ale i za to, jaký obraz psychologie ve veřejném prostoru vytvářím. Záleží mi na mém oboru a nechci ho bulvarizovat nebo zjednodušovat tak, že ztratí svou podstatu. Naopak mám potřebu ho kultivovat, ukazovat, že má své místo, váhu a smysl. I když to na sociálních sítích není vždycky ta nejjednodušší cesta.

Jakou odpovědnost tedy nesou odborníci, kteří mluví o psychice na sociálních sítích? A nesou ji vůbec oni?
Myslím, že je to obecnější dilema, které se netýká jen odborníků, ale kohokoli, kdo vstupuje do veřejné debaty. Člověk má tendenci vyhýbat se kontroverznějším tématům a držet se bezpečných, nekonfliktních věcí. Jenže to je pro mě zároveň v rozporu s tím, proč na sociálních sítích vůbec jsem. Nechci mluvit jen k lidem, kteří se o psychologii už zajímají a hodně toho vědí. Smysl vidím v tom oslovit i někoho, kdo se s tématem duševního zdraví běžně nepotkává. Třeba rodiče, kolegy v práci nebo lidi, kteří si díky jednomu příspěvku poprvé řeknou: možná je to důležité téma, kterému stojí za to věnovat pozornost.

Technologie dětem berou klid. Vrátit jim ho můžeme jen my, říká psycholožka

A co lidi, kteří z vašeho profilu odejdou?
Vnímám to podobně jako v jakémkoli jiném profesionálním vztahu, třeba v terapii. Člověk do něj vstupuje ve chvíli, kdy mu to dává smysl a pomáhá mu to. Když už to pro něj není aktuální, přirozeně odejde. Ne proto, že by to bylo špatné nebo že by byl s něčím nespokojený, ale proto, že už to v daném momentu nepotřebuje. Podobně je to i na mém profilu.

Říct si o pomoc

Jak poznat kvalitní psychologický obsah od toho, který může být zavádějící?
Často se říká, že by obsah o duševním zdraví měli tvořit jen odborníci, ale myslím si, že to tak jednoduché není. Existuje spousta účtů, kde lidé otevřeně mluví o své vlastní zkušenosti s duševním onemocněním nebo o tom, jak se cítí. Takový obsah může být inspirativní, může vytvářet pocit, že v tom nejsme sami, a v tomhle smyslu může být velmi podpůrný.

Zavádějící obsah podle mě začíná ve chvíli, kdy není jasné, z jaké pozice autor mluví, kdy se osobní zkušenost tváří jako univerzální pravda nebo odborné doporučení, případně kdy se složitá témata příliš zjednodušují bez kontextu. Pokud něco zní podezřele snadně nebo slibuje rychlá řešení, je dobré zbystřit.

Mladým jsme stvořili náročný svět, nejsou to sněhové vločky, říká psychiatr Horáček

Kde podle vás končí edukace a začíná terapie?
Přála bych si říct, že ta hranice je jasná, ostrá a dobře definovaná. Není. To, co dnes vidíme na sociálních sítích, částečně přebírá roli, kterou dřív plnily různé poradenské portály nebo odborníci v médiích. Sociální sítě tento prostor výrazně rozšířily, ale zároveň ho udělaly méně přehledným. Pro mě osobně hranice edukace končí ve chvíli, kdy začíná konkrétní interakce zaměřená na individuální problém. Zároveň ale vím, že úplně se jí vyhnout nejde. Kdyby člověk jen sdílel dokonale připravené grafiky s odkazy na pomoc a žádný kontakt nenastával, ztratil by se pocit propojení a podpory. A právě ten lidé na sociálních sítích často hledají.

Nemůže ale popularizace psychologie paradoxně oddalovat vyhledání odborné pomoci?
Cílem osvěty a edukace o duševním zdraví podle mě není to, aby všichni chodili na terapii. Smyslem je, aby se lidé cítili lépe zorientovaní ve svém prožívání, věděli, kdy je něco ještě v pořádku, kdy už ne, a hlavně aby měli odvahu a nástroje říct si o pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují.

Přijímat lidskost

Myslela jste si ještě před studiem, že psycholog má na všechno odpověď?
Víte, že trochu ano? Měla jsem představu, že psychologové jsou vědoucí bytosti, které mají život pochopený. Nejen život ostatních, ale i ten svůj. Studium a kontakt s reálnými psychology mi ale tento obraz dost rychle rozbily.

Jak to tedy vnímáte dnes?
Úplně opačně. Psychologie podle mě není o tom mít odpovědi na všechno, ale učit se klást lepší otázky a přijímat, že spousta věcí zůstává nejednoznačných. Paradoxně mi tohle poznání přišlo vlastně dost uklidňující. Člověk přestane mít pocit, že selhává, když si není jistý, a začne víc přijímat lidskost. Svou i ostatních.

S jakým typickým mýtem jste do studia psychologie šla?
Asi největší mýtus byl pro mě ten, že dospělý život je nějaký stabilní stav. Měla jsem představu, že dospělí lidé mají věci víceméně vyřešené, že psychická pohoda je něco, do čeho se člověk dostane a pak už to tak zůstane. Studium psychologie mi postupně ukázalo, že to tak vůbec není.

Lidé jsou rozmanití. Nejistota, kolísání a hledání k dospělému životu přirozeně patří. Nejde o to, že by někdo emoce neměl nebo ho náročné situace nerozhodily, ale spíš o to, jaké má strategie, jak se s tím dokáže vyrovnat a vrátit se zpátky do nějakého stabilního bodu. To pro mě bylo hodně důležité zjištění – že psychická odolnost není nepřítomnost potíží, ale schopnost s nimi pracovat.

Řekněte mi ještě, jaké to je být mladou psycholožkou v dnešním světě?
Je to hodně o balancování. Na jednu stranu si myslím, že je důležité brát svou práci jen jako práci, aby si člověk zachoval nějaké hranice. To určitě znáte taky.

Mladým chybí mentální odolnost, přehnaně je ochraňujeme, říká lektorka

Povídejte mi o tom.
Právě. Na druhou stranu mám ale potřebu zůstat lidská a sama sebou, což je někdy těžké. Zvlášť s narůstajícími zkušenostmi a tlakem okolí. Také hodně přemýšlím nad tím, jakým psychologem bych sama chtěla být.

A už máte odpověď?
Inspiruji se u kolegů, u kterých si říkám: kéž by to byli moji psychologové. Líbí se mi jejich laskavost, lidskost a schopnost si ji zachovat i po letech praxe. To je pro mě vlastně jeden z nejdůležitějších orientačních bodů. Profesně se teď pohybuji na rozcestí. Baví mě akademické prostředí, kontakt s mladší generací psychologů i práce v týmu, ale zároveň mě láká terapeutická práce s lidmi. Jsem ve výcviku a čím dál víc cítím ten původní zápal, který jsem měla na začátku studia. A to je pro mě v téhle fázi možná nejdůležitější.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Vlivní na sítích

Existuje dlouhověkost, nebo je to mýtus? Buněčný biolog vysvětluje, jak funguje tělo

Biolog Adam Obr a spoluzakladatelka platformy Forendors Denisa Hrubešová. (7....

VIDEO Seriál Buněčný biolog Adam Obr a spoluzakladatelka Forendors Denisa Hrubešová mají jasno v jedné věci:...

Miluju nečekané odbočky. Refew mi kdysi prodával trávu, vypráví Koťák ze Survivoru

Jakub „Koťák“ Kotek (22. září 2025)

Seriál Jakub „Koťák“ Kotek patří mezi nejvýraznější tváře nové generace moderátorů a influencerů. Účast...

Vtipy dělám pořád. V telefonu se klidně představím jako Alena Schillerová, říká Tali

Natálie Schejbalová, influencerka a komička vystupující pod pseudonymem Tali....

Seriál S trapnými statusy začínala v pubertě. Dnes píše básně a scénáře pro známou vědomostní soutěž,...

Není důležité mít pravdu, ale důkaz. To je motto dobrého advokáta, říká právnička

Advokátka Alena Malachová (10. ledna 2024)

Seriál V profesním životě zastupuje klienty, ale záhadný svět práva přibližuje i na Instagramu. Alena...

Když léky ani doktoři nepomohou. O životě s atopickým ekzémem založila blog

Inka Teschinská, zakladatelka projektu (A)top život sdružující lidi s atopickým...

Seriál Atopická dermatitida, častěji známá jako atopický ekzém. Inka Teschinská se s ním potýká od...

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Portugalci v bouři volili prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa krajní pravice

Portugalci zvolili svého příštího prezidenta. Středolevý Seguro porazil šéfa...

Středolevicový politik António José Seguro se stal jasným vítězem nedělního druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku. Po skončení hlasování by podle průzkumů mezi voliči ve volebních...

8. února 2026  7:22,  aktualizováno  21:45

Kambodža chce po Francii historické spisy, aby vyřešila hraniční spor s Thajskem

Mapa z roku 1930 zobrazující Francií vymezené hranice mezi Kambodžou a Thajskem.

Kambodžský premiér Hun Manet požádal Francii o poskytnutí historických dokumentů, které by pomohly vyřešit dlouhodobý hraniční spor s Thajskem. Nejasně vymezené části hranice stanovené roku 1907 jen...

8. února 2026  20:40

Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

Psycholožka a influencerka Jana Krejzová. (15. ledna 2026)

Z původního nadšení a studia psychologie se stal hlas, který dnes na sítích oslovuje tisíce mladých lidí. Psycholožka Jana Krejzová na sociálních sítích otevírá různorodá témata týkající se duševního...

8. února 2026  20:13

Rusko vyvíjí válečné holuby a havrany. S čipem v mozku z nich budou drony

Premium
ilustrační snímek

V Rusku kromě orešniků vymýšlejí také bojové řiditelné holuby. Válka prostě urychluje pokrok. Říká se jim také holubí drony nebo holubí kyborgové. Pokud chcete vypadat jako odborníci, říkejte jim ale...

8. února 2026

Půjčte mi magistra Kellyho. Lobkowiczové vystavují dopis psaný Rudolfem II.

Premium
List týkající se magistra Kellyho vystaven na Pražském hradě. Napsal ho německy...

Bílý list papíru jako vytržený ze školního sešitu je popsaný nedbalým rukopisem a modrý inkoust je staletími vybělený skoro do nečitelnosti. Starý dopis skrývá jedinečný příběh z rudolfinské Prahy....

8. února 2026

Jídlo či infekce ji mohou zabít. Matka vážně nemocné dcery vyhrála nad úřady

Zuzana Blažková se svou nemocnou dcerou v apartmánu Mazlinkov, který rodině z...

Když se Zuzaně Blažkové narodila před pěti lety dcera, netušila, že ji čeká martyrium spojené se vzácnou nemocí dítěte a také boj s úřady. Tři a půl roku marně žádala příspěvek na péči pro dceru....

8. února 2026  19:19

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Triumf japonské premiérky. Její strana bude mít po volbách klíčovou většinu

Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové po předčasných volbách do dolní komory parlamentu získala dvoutřetinovou většinu 313 z 465 křesel. Vyplývá to ze zpřesněného...

8. února 2026  9:13,  aktualizováno  18:55

Z mučírny kulturním centrem. Venezuela přetvoří neslavnou věznici El Helicoide

Věznice El Helicoide ve venezuelském Caracasu (31. ledna 2026)

Nechvalně proslulá věznice El Helicoide, v níž autoritářský režim Nicoláse Madura mučil politické vězně, bude nově sloužit jako kulturní centrum. Plány na přeměnu zařízení oznámila pod tlakem...

8. února 2026  18:33

Na rivalitu mezi státy se tu nehraje. Antarktida má první „ledovou knihovnu“

„Ledová knihovna“ se nachází poblíž vědecké výzkumné stanice na Antarktidě....

Množství ledovců na celém světě rychle klesá, vědci tak v Antarktidě vybudovali první „ledovou knihovnu“ na světě. Díky celoročně nízkým teplotám budou v jejích prostorech uschovávány vzorky dnešních...

8. února 2026  17:51

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera, Morgan McSweeney. (5....

Kvůli dopadům kauzy kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina rezignoval v neděli šéf kabinetu britského premiéra Keira Starmera. Morgan McSweeney svůj konec ve funkci zdůvodnil tím, že na post...

8. února 2026  17:08

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.