Se smyčcem trhá rekordy na YouTube. Lidi testujeme na Šostakovičovi, říká cellista

Řekněte mi, proč jste si vybral ze všech nástrojů zrovna violoncello?

Já si myslím, že kdokoliv, kdo slyší tento nástroj, může být zaujatý jeho zvukem. Stejně jako jsem byl já v šesti letech, kdy jsem si měl zvolit svůj vysněný nástroj. I když jsem si nejprve vybral ozvučná dřívka.

Všichni z naší rodiny totiž muzicírovali a mně jako malému dali do ruky právě dřívka. Od dvou let jsem na ně ťukal a chtěl jsem v tom pokračovat, ale rodiče mi to nedovolili. Druhá volba bylo právě cello. Jeho zvuk mě fascinoval natolik, že mě dokázal odtrhnout i od počítačových her.

V čem přesně vás zvuk cella fascinoval?

Hodně lidí ho považuje za nástroj, jehož barva zvuku se nejvíce přibližuje lidskému hlasu. Ačkoliv se to nezdá, tak je to také jeden z nástrojů, který má největší rozsah. Dokáže zahrát basové, ale i houslové tóny, což v našem uskupení Prague Cello Quartet využíváme. Tím obsáhneme veškeré spektrum tónů, které lidské ucho potřebuje slyšet. Tak vytváříme nejrůznější skladby a vystoupení. A baví nás to. Je to radost.