Miluju nečekané odbočky. Refew mi kdysi prodával trávu, vypráví Koťák ze Survivoru

Než jste se dal na kariéru influencera, jak jste si představoval, že bude vypadat váš mediální obraz? Měl jste nějakou představu, jakým Koťákem chcete být?
Na začátku jsem žádnou specifickou vizi neměl. Předlohou mi byl Robbie Williams, a i když to už dneska tak často neříkám, tehdy i Leoš Mareš. Prostě být někde vidět, zářit a svítit energií. Doufal jsem, že se díky tomu, jak vypadám a jak se projevuju, dokážu propojit s lidmi, kteří mají rádi to, co mám rád já. Chtěl jsem jich tou energií oslovit co nejvíc. Miluju život, miluju interakci, rád si povídám, poznávám nové lidi a baví mě dělat rozhovory. A teď mám svoji show, takže se mi to vlastně všechno splnilo.
Pocítil jste nějaký obrat v kariéře po Survivoru?
Určitě. Letošní série se jednoznačně povedla, i když jsem do ní nešel s vizí, že stoprocentně zaboduju. Ale vždycky jsem doufal, že dostanu prostor na platformě s velkým dosahem, abych zjistil, zda pro lidi může být značka Koťák zajímavá. Nakonec mě to utvrdilo v tom, že potenciál tu je. Ale věděl jsem, že budu muset některé věci změnit.
Už dlouho bojuji s regulováním sebe sama. Někdy si přijdu až moc ustřelenej a snažím se být víc jako Marek Eben. A toho se chci zbavit.