Buněčný biolog Adam Obr a spoluzakladatelka Forendors Denisa Hrubešová mají jasno v jedné věci: život je příliš fascinující na to, aby se o něm mlčelo. Proto založili podcast Jak funguje život. „Velké věci často začínají u těch nejzákladnějších čtyř pilířů: spánek, strava, stres a pohyb,“ říkají tvůrci podcastu v rozhovoru pro iDNES.cz.

Deniso, jak dojde k tomu, že se markeťačka seznámí s buněčným biologem?
Denisa Hrubešová: Adam o mně podle mě dlouho vůbec netušil. Já jsem ale byla jeho velká fanynka – několik let jsem ho sledovala na Substacku, kde píše. Baví mě jeho způsob psaní, protože vysvětluje věci do hloubky. Nezůstává u „svaly rostou, když cvičíš“, ale jde po tom proč a jak přesně rostou. A to mě hrozně baví. Loni v říjnu jsem založila podcast Věci, kam si zvu různé experty. Oslovila jsem Adama, i když jsem si myslela, že nepřijde. Bylo to jako oslovovat velkou hvězdu. Ale on napsal: „Jo, jasně.“ A přišel.

Adam Obr: Tak až teď se dozvídám, že jsem hvězda.

Nikdy jste se tak necítil?
Adam: Ne. A doufám, že ani nebudu.

Denisa: Každopádně jsme si při tom natáčení docela sedli a navázali spolupráci. Z původního plánu udělat jen jeden díl vznikla myšlenka natočit celý kurz o longevity (dlouhověkost, cílem je žít co nejdéle ve fyzické i duševní kondici, poz. red.). Měl mít třeba pět až sedm dílů, které bychom pak prodali jako kurz. Jenže když jsme se po pár natáčeních dostali k tomu, že by to mělo asi třicet hodin, bylo jasné, že to nedává smysl. A tak jsme se rozhodli, že z toho uděláme podcast.

Jak funguje život

Takže s podcastem jste nezačínali úplně od nuly.
Denisa: Měli jsme předtočený materiál z toho původního kurzu. Já jsem si to celé znovu prošla a z částí, které dávaly smysl samostatně, jsme sestavili první díly podcastu. Ty vyšly jako hotové epizody a postupně jsme začali domýšlet další témata.

Zároveň kolem nás vznikla poměrně velká komunita na Discordu. Je tam asi 150 lidí, kteří se Adama ptají na různé věci.

Adam: Já se od těch věcí snažím držet trochu stranou, ale Denisa mě do nich vždycky vtáhne. (smích)

Denisa: Jo, ale dělá to skvěle. Máme tam třeba úžasnou paní, které je přes šedesát a chce být kognitivně zdravá. Píše, že Adama sleduje už dlouho, a je aktivní právě na Discordu. To je vlastně hrozně hezké.

Biolog Adam Obr a spoluzakladatelka platformy Forendors Denisa Hrubešová. (7. října 2025)
Biolog Adam Obr a spoluzakladatelka platformy Forendors Denisa Hrubešová. (7. října 2025)
Spoluzakladatelka monetizační platformy Forendors (dřív Pickey) Denisa Hrubešová. (10. října 2025)
Biolog Adam Obr. Ve volných chvílích se věnuje vzpírání. (10. října 2025)
Adame, jak na začátky vzpomínáte vy? Přece jen jste v marketingu větší zelenáč než Denisa.
Adam: Během koronaviru jsem začal psát na sociální sítě. Měl jsem pocit, že se kolem děje něco, čemu většina lidí nerozumí, zatímco já o tom něco vím, tak proč to nezkusit vysvětlit. Ze začátku to bylo takové všelijaké, ale postupně jsem si našel svůj styl. Na sítích fungují nejlépe hejty, to víme všichni. Ale mě baví spíš ta rovina popularizace – vysvětlit věci jednoduše, ale ne zkratkovitě.

Možná i proto vaše spojení funguje? Vy máte hluboké znalosti z biologie, Denisa zase umí věci prodat a přiblížit.
Denisa: Přesně tak to vnímám. Každý dobrý podcast by měl fungovat na této kombinaci – jeden člověk je ten „vědátor“, druhý dává věci do kontextu, komunikuje je směrem k lidem. Měla jsem to podobně i dřív. Můj projekt na Forendors vznikl tak, že jsem měla vedle sebe člověka jako Adama, který dělá výborně tu jednu svou věc, a já kolem něj stavím produkční a komunikační část.

Adam: Denisa vždycky říká, že já jsem ten chytrý a ona ta obyčejná holka, která se ptá – což platí možná pro biologii, ale u jiných věcí je to přesně naopak. Ale právě toto rozdělení funguje. Snaží se mě dovést až na úplný základ, aby to pochopila i její babička. Jsem prý zkrátka ta „disketa“, ze které Denisa tahá informace. Občas i ty, které tam vůbec nejsou!

Vlivní na sítích

Je to právě ten důvod, proč zrovna váš podcast funguje? Přece jen se dnes topíme v záplavě všech možných podcastů.
Adam: Těžko říct. Nechci tvrdit, že jsme dokonalí. Ale možná to funguje proto, že jsme upřímní a nechceme být „ti chytří“, co mluví spatra.

Denisa: Myslím, že lidi baví právě Adamův přístup. Dělala jsem rozhovory s mnoha experty, kteří byli výborní ve svém oboru, ale působili podrážděně, když jsem se jich ptala na něco, co je pro ně samozřejmé. Adam nikdy. On má tu trpělivost – vysvětlí to klidně po páté a nikdy nemám pocit, že mě posílá pryč s tím, že jsem si to měla nastudovat. On opravdu chce, aby lidé pochopili, proč mají něco dělat.

Adam: Když někdo něco nepochopí, beru to jako svou chybu. Znamená to, že jsem to nevysvětlil dost srozumitelně.

Témata ale nastolujete vy, Deniso. Jak, když biologii nerozumíte?
Denisa: Na začátku jsem si prostě koupila obrovskou učebnici biologie pro střední a vyšší školy. Je to ta typická bichle, plná pojmů, kterým nerozumím. Chtěla jsem mít jistotu, že začneme od úplných základů – co je buňka, jak funguje, aby se posluchač neztratil, až půjdeme víc do hloubky. Pak jsem si sedla a napsala asi rok dopředu seznam témat, aniž bych tu knížku vůbec otevřela. Těch věcí je tolik, že se neustále přirozeně propojují a jedno navazuje na druhé.

Adam: To je pravda, někdy začne téma úplně nevinně. Jako když Denisa přišla s tím, že se budou na prasátkách pěstovat lidské orgány. A najednou jsme skončili u etiky a filozofie.

Když léky ani doktoři nepomohou. O životě s atopickým ekzémem založila blog

Co dnes podle vás lidi nejvíc zajímá?
Denisa: Všechno se to nakonec točí kolem longevity, tedy dlouhověkosti. Vysvětlujeme, jak funguje buňka, co se v ní děje, jak stárne a co můžeme dělat pro to, aby nestárla. Navenek to nevypadá, že je to hlavní téma, ale v podstatě se k tomu pořád vracíme.

Adam: Ale snažíme se, aby to nezůstalo u těch módních slov a populárních frází. Cílem není říkat lidem, co mají dělat, ale proč by třeba něco dělat mohli chtít. Neříkáme: „Otužuj se.“ Řekneme: „Takhle to funguje, tohle se děje v těle, a ty se rozhodni, jestli to pro sebe chceš.“ Nechceme dávat návod bez vysvětlení, chceme lidem ukázat principy.

A co důvody, proč něco nedělat?
Denisa: I o těch mluvíme. Protože těch trendů je dnes spousta – různé diety, doplňky stravy, biohacky. Měla jsem období, kdy jsem brala sedmnáct druhů doplňků denně, a přitom jsem měla práci, kterou jsem nesnášela, nespala jsem a byla ve vztahu, který mi ničil zdraví. Ty tablety samozřejmě nezabraly. Dnes vím, že problém byl jinde. To se snažíme lidem v podcastu předat. Že ty velké věci často začínají u těch nejzákladnějších čtyř pilířů: spánek, strava, stres a pohyb.

Adam: Přesně. Někdo přijde s jedním zázračným doplňkem stravy, který to prý všechno vyřeší. No… nevyřeší. Když se podíváme na biologii, jde v podstatě o to vytvořit tělu – nebo spíš všem buňkám v těle – co nejideálnější prostředí pro jejich fungování – kvalitní vzduch, jídlo, dostatek pohybu, regeneraci.

Zmínili jste komunitu na Discordu. Jak tam fungujete a jaká je odezva od posluchačů?
Denisa: Podcast běží teprve krátce, a přesto máme kolem sebe komunitu asi 150 lidí, kteří se aktivně zapojují. Ptají se Adama na všechno možné, od biologie až po bolesti za krkem. Lidé ho berou jako obrovskou autoritu.

Co vám samotným tento podcast dal? Změnil vás nějak osobně?
Denisa: Rozhodně. Já jsem se díky němu naučila mnohem víc o sobě než o biologii. Zjistila jsem, že spousta věcí, které jsem považovala za normální, vlastně vůbec normální nejsou – třeba moje úroveň stresu nebo to, jak špatně jsem spala. Adam mi otevřel oči v tom, že tělo je systém, který nám všechno vrací. A že nestačí dělat jen „jednu správnou věc“, když jiných pět zanedbáváme.

Uvědomuju si, že mám v rukou vliv. Sítě lze využít i pro dobro, říká influencerka

Adam: Já jsem se zase naučil trpělivosti. Ale vážně – Denisa mě nutí přemýšlet nad tím, jak věci vysvětlovat tak, aby dávaly smysl i lidem mimo můj obor. Že se musím vzdát části odbornosti, aby zůstala srozumitelnost. A že to vlastně není ztráta, ale jiný druh dovednosti. A také jsem si díky tomu celému víc zvykl na veřejné vystupování.

Kdyby měl posluchač z vašeho podcastu odejít s jednou jedinou myšlenkou, jaká by to byla?
Adam: Aby si začal klást otázky, ne jen hledat odpovědi. My lidem nechceme říkat, co mají dělat, chceme jim ukázat, že mají svobodnou volbu, ale i zodpovědnost za svoje tělo a mysl. Když pochopí, jak věci fungují, můžou sami posoudit, který trend je k něčemu a který k ničemu. A to je podle mě ta největší svoboda, kterou můžeme mít.

Denisa: Já bych k tomu dodala: aby se lidi nebáli začít znovu. Ať už jde o zdraví, práci nebo vztahy – všechno se dá změnit, když začneme chápat, proč něco děláme. Mně se díky podcastu Jak funguje život úplně proměnil život. Už to není jen podcast, je to pro mě způsob, jak žít vědoměji a zdravěji. A jestli si někdo z našich epizod odnese třeba jen to, že se večer půjde dřív vyspat, tak to stálo za to!

