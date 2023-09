Méně vidět a radši víc zažít. Selfie s Eiffelovkou už mě nenadchne, říká bloger

Dnešní obsah travel influencerů spočívá z větší části v radách, jak cestovat lacině. Vy se v tomto směru lišíte.

Když jsem začínal cestovat, stačil mi jakýkoli hostel. To už si teď neumím představit. Čím jsem starší, o to kvalitněji se potřebuji vyspat. Low-cost cestování se nevěnuji, nedávám lidem rady, jak mají při cestování ušetřit. Radši si na cestu našetřím a pak si ji pořádně užiju se vším, co přináší. Pojďme na ten výlet a do té restaurace... Radši šetřeme doma a cestování si fakt užijme.

Nevyhledáváte cíleně ani levné letenky?

Koukám se po nich už jen proto, abych měl přehled, ale není to rozhodně jediný a nejdůležitější důvod, proč bych měl někam odcestovat. Navštívil jsem už všechna místa světa, která jsem chtěl, takže už nemám tendenci jet do každého státu. Když mě něco neláká, tak proč bych tam jel?

Teď už vyhledávám spíš zážitky než místa. Minulý rok jsem byl třeba na plavbě lodí do Ameriky po trase Titaniku – z Anglie do New Yorku. To byl krásný zážitek. Už mě prostě nenadchne udělat si selfie s Eiffelovkou, spíš chci méně vidět a víc zažít. To je zajímavé i pro moje sledující.