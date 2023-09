Že uspějeme s diktáty? To jsme nečekaly, říkají zakladatelky Červené propisky

Mohli bychom o vás říct, že jste popularizátorky spisovné češtiny? A co hovorové češtiny?

Karla: Ano, snažíme se nemilovníky češtiny přetransformovat v milovníky. Každá poloha češtiny je krásná, dokonce i ta nespisovná.

Sabina: Hravá forma a pomůcky jsou pro nás typické. Snažíme se lidi na Instagramu naučit, jak s jazykem pracovat. Například do kterých typů textů se zmíněná hovorová čeština hodí či nehodí.

Které „hraniční“ výrazy byste do spisovné češtiny zařadily? Třeba bysme místo správného bychom a tak dále...?

Sabina: Za mě slovo přeci. Spisovné je pouze přece, tvar přeci patří do obecné, tedy nespisovné češtiny.

Karla: Tvar bysme bych povolila jako další možný. V úzu se s ním setkáváme často, dokonce i my jej v neformálních projevech používáme. Pozor však na hyperkorektní (chybné; vytvořené z přehnané snahy o jazykovou správnost, pozn. red.) by jsme, by jste, by jsi si, to bychom do spisovné češtiny rozhodně nezařadily.