Vlk nemá potřebu se podřizovat, říká vlčí matka. Ale máme se ho bát?

Podle oficiálních údajů ministerstva v Německu žilo začátkem roku kolem 800 vlků v 73 smečkách…

Počet smeček se na jaře zvýšil na 75. Je pravda, že u nás neexistuje divoké zvíře, které by bylo tak dobře monitorováno jako vlk. Přesto se údaje o celkovém počtu osmi set vlků nedají brát moc vážně, protože počítat by se měli jenom dospělí jedinci. Smečka, to znamená pár, který už měl nebo má mláďata. Dalších třicet párů je zatím bez potomků. Na našem území se tak dá mluvit zhruba o sto párech dospělých vlků, k tomu můžeme připočítat maximálně stovku dospělých samotářů.