Raději srny, než ovce. Vlci se živí hlavně divokou zvěří, tvrdí výzkum

Vlci se vracejí do české přírody, odnášejí to hlavně ovce, a proto je potřeba vlky střílet – tvrdí to myslivci i farmáři, kteří kvůli vlkům letos dokonce zažehli protestní vatru na Broumovsku. Jenže podle výzkumu domácí zvířata netvoří ani setinu vlčího jídelníčku. Jejich hlavní potravou jsou srnci, jeleni nebo divoká prasata.