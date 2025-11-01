Trumpovy obavy z Číny jsou oprávněné, věřím ale v jaderné odzbrojení, říká Bříza

Matyáš Müller
  13:00
Americký prezident Donald Trump v posledních dnech předeslal, že by se Washington měl vrátit k testům jaderných zbraní tak, jak to dělají ostatní jaderné velmoci. Nezapomněl při tom varovat před Čínou. Bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza v rozhovoru pro iDNES.cz vyjadřuje pochopení pro Trumpova varování. Budoucí velmocenský konflikt podle něj leží právě v Asii.
Čínská armáda na přehlídce ukázala raketu dlouhého doletu JL-1, kterou je možné...

Čínská armáda na přehlídce ukázala raketu dlouhého doletu JL-1, kterou je možné odpalovat ze vzduchu. Doplnila tak svou jadernou triádu. (3. září 205) | foto: Profimedia.cz


Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa.
Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...
Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...


Americký prezident Donald Trump oznámil, že by se Spojené státy měly vrátit k testům jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Co tím sleduje?
To je dobrá otázka, protože jak je zvykem Donalda Trumpa, on nebyl příliš konkrétní. Jaderná zbraň se totiž skládá ze dvou částí, z hlavice a z nosiče. První, co člověka napadne, je jaderný výbuch, který způsobuje právě hlavice, ale pokud Trump zmiňuje ostatní země, tak tím jsou myšleny testy jaderných nosičů. A je jasné, že tím myslí především Čínu a Rusko, ani jeden z těchto států neprovádí testy jaderných hlavic. Spojené státy takový test provedly naposledy v roce 1992, Rusko dokonce nikdy, naposledy to bylo ještě za existence Sovětského svazu také v 90. letech. Navíc, ono není tak jednoduché odkonzervovat jadernou střelnici, kterou mají USA v Nevadě. To není otázka pár měsíců, ale spíše třeba tří let.

Testy Burevestniku a Poseidonu nejsou jaderné, reaguje Kreml na nařízení Trumpa

Proč tedy Trump sáhl k takto silnému prohlášení právě nyní?
Trump má rád bombastická prohlášení, ale realita je často střídmější. Své vyjádření zveřejnil těsně před tím, než se sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. A vztahy a interakce s Čínou jsou pro Spojené státy důležitější než jakékoliv jiné. Jediná země, která má ambici komplexně velmocensky ohrozit NATO, je Čína, nikoli Rusko. USA vědí, že budoucnost velmocenského soupeření je v Indo-pacifiku, což je taky důvod, proč Trump tolik tlačí na Evropu, aby přebrala odpovědnost za obranu východního křídla NATO.

Když mluvíme o Číně, Trump řekl, že Peking je sice se svými 600 hlavicemi daleko za USA a Ruskem, které jich mají každý po zhruba pěti tisíci, ale do pěti let by je mohla Čína předehnat. Je taková obava oprávněná?
Čína poslední tři roky zvětšuje svůj jaderný arzenál každoročně o dvacet procent. Předloni měla 410 hlavic, loni 500. Tímto tempem jich bude mít na konci dekády tisíc. Takže jde hlavně o ten trend. A také je důležité rozlišovat mezi celkovým počtem jaderných hlavic a počtem těch rozmístěných, a na to pravděpodobně Trump narážel. USA sice mají přes pět tisíc hlavic, ale jsou určeny k postupné deaktivaci, což vyplývá ze stále účinné smlouvy Nový Start, která byla podepsána v roce 2010 v Praze. A ta stanoví počet rozmístěných jaderných hlavic na 1 550 a 700 odpalovacích zařízení na každé straně. Takže pokud jich Čína bude mít za pět let tisíc, tak to už opravdu není zas takový rozdíl.

Trump nařídil obnovení jaderných testů. Poslední USA uskutečnily v roce 1992

USA chtějí obnovit testy, Čína navyšuje arzenál o dvacet procent každý rok, Rusko oznámilo úspěšné testy zbraní, které jsou schopny nést jaderné zbraně. Dostáváme se do doby jaderné eskalace?
Rusko chce svými testy ukázat technologickou vyspělost a do jisté míry odvést pozornost od bojiště na Ukrajině, kde za téměř čtyři roky nebyla schopna splnit své cíle. Je to také ukázka pro domácí publikum, protože zbraň Poseidon je schopna vyvolat radioaktivní tsunami, které by bylo schopno smést celé východní pobřeží Spojených států. Takže je pochopitelné, že přijde i reakce ze strany USA.

Já tomu říkám renesance atomových zbraní, která přišla s invazí na Ukrajinu, kdy Rusko opakovaně hrozilo jejich použitím. Po třiceti letech, kdy si svět zvykl na to, že se konflikty neřeší silou, se situace změnila a Čína je toho krásným příkladem, když najednou ráda zvětšuje své jaderné kapacity. Ale to samozřejmě neznamená, že by bylo dobře, kdyby USA přistoupily na jaderné testy ve formě těch skutečných explozí.

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

Skutečnou jadernou explozi ale provedla například KLDR. Nemohlo by tohle přimět Trumpa, aby k takovému kroku přistoupil?
Máte pravdu, poslední takový test KLDR provedla v roce 2017, ale tady se bavíme o dvou úplně jiných světech. Spojené státy, Rusko a Čína mají velmi pokročilé systémy simulace jaderných testů. A druhý důvod, proč k tomu Severní Korea sáhla, bylo gesto. Ona chtěla dát světu jasně najevo, že vstupuje do klubu jaderných velmocí. K tomu vám pouhá simulace nestačí, vy musíte ohromit. Ale u ostatních zemí taková nutnost není. Samozřejmě, v současné geopolitické dynamice se to ani nedá jednoznačně vyloučit.

Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další

Dokážete si v současné atmosféře představit debaty o dalším jaderném odzbrojení?
Smlouva Nový Start, kterou Spojené státy a Rusko podepsaly v roce 2010 v Praze, končí v únoru. Celé je to zajímavé z toho důvodu, že Vladimir Putin pozastavil členství v této smlouvě a nyní je to právě on, kdo vyzývá k jejímu prodloužení. Ono to má logiku, protože počet zbraní USA i Ruska je opravdu více než dostatečný k jadernému odstrašení. A ten důvod, proč ani Rusko nechce zvyšovat svůj jaderný arzenál, je hlavně ekonomický.

Závody v jaderném zbrojení vyžadují enormní finanční prostředky. A Rusko momentálně vynakládá obrovské finance na válku na Ukrajině, takže se mu určitě nehodí ještě soupeřit s USA v jaderných zbraních. Spojené státy ale chtějí ve střednědobém horizontu přibrat do smlouvy ještě Čínu, která nebyla nikdy signatářem podobné smlouvy a teď její odstrašující prvek strmě roste. Takový precedent už tady jednou byl. V roce 1987 podepsaly USA se Sovětským svazem smlouvu o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Čína mezi signatáři nebyla a dekády se vyzbrojovala především raketami krátkého a středního doletu a dnes má náskok. Takže je to ponaučení neuzavírat pouze bilaterální dohody.







Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025

