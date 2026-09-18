Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl vytvoření evropského systému protivzdušné a protiraketové obrany, který označil jako „Euro Patriot“. Co si pod tím máme konkrétně představit?
V tuto chvíli spíše koncept než konkrétní zbraňový systém. Babiš navrhuje, aby Evropa spojila peníze, vývoj a výrobní kapacity podobně jako kdysi u Airbusu a vytvořila vlastní systém schopný především ničit balistické rakety. Zatím ale neznáme technickou architekturu, výrobce, cenu ani harmonogram.
Nejde tedy spíše jen o politický slogan než reálný plán?
Dnes má Euro Patriot blíže k politickému konceptu než k hotovému programu. Aby se stal realitou, potřebuje zapojení několika velkých evropských zemí, technické zadání, rozdělení vývoje a výroby, peníze a harmonogram. Přirovnání k Airbusu je zajímavé, ale Airbus také nevznikl jedním politickým prohlášením – byl výsledkem dlouhodobé průmyslové a politické dohody několika států.
Na USA jsme stále silně závislí. NATO 3.0 proto neznamená Evropu bez Ameriky. Znamená Evropu, která už nepotřebuje, aby Amerika dělala většinu práce za ni.