Stíhačky podpořil speciální boeing. Expert popisuje, jak se Polsko ubránilo dronům

Ruské drony, které v noci pronikly do polského vzdušného prostoru, vyvolaly mnoho otázek. Co se děje, když systémy protivzdušné obrany detekují nepřátelské bezpilotní letouny?
Nejdříve samozřejmě dochází k detekci, následně k verifikaci. To znamená ověření, že to není planý poplach. Musíte mít ověření z více zdrojů. Podstatná je také lokalizace, zda skutečně došlo k narušení vašeho vzdušného prostoru.
To jsou první tři věci, které vyhodnotí systémy včasné výstrahy. Informace následně předají adekvátním složkám armády. Ta podle toho, o co se jedná, zvolí vhodnou obranu. Záleží na rychlosti, výšce a směru, podle toho se zvolí postup.
Jednoznačně to pro nás musí být poselství, že to není jenom hypotetické riziko, nýbrž faktické.