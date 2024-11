Zákon umožní komerční zdravotní připojištění, řekl Válek. Vidí místo pro úspory

„Je řada věcí, která se mi může vytýkat, ale jsem první ministr, který srovnává úhrady fakultních nemocnic s okresními. Kdo tvrdí opak, vědomě lže,“ zdůraznil Válek v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. Za svůj výrok ale sklidil odmítavou reakci od poslankyně Ivety Štefánové.

Ta Válkovi sice přiznala, že se tomuto problému více věnuje, ale podle ní to stále není dostatečné. „Nemocnice na to upozorňují dlouhodobě. Je pravda, že pan ministr přidává více procent na regionální nemocnice, ale ta nominální hodnota je stále vyšší u těch fakultních, nůžky se tak stále rozevírají,“ konstatovala Štefanová.

Praktického lékaře podle dat ministerstva zdravotnictví nemá přes 920 tisíc lidí, z toho 131 tisíc dětí. Situace se dle ministra Válka brzy zlepší, na profesi se připravuje 1600 nových. Podle šéfa sdružení praktiků Petra Šonky každý rok složí příslušné zkoušky a může začít pracovat jako praktický lékař pro dospělé asi 120 doktorů.

Takové číslo by podle něj pro běžné doplňování odchodů do penze stačilo, pokud by jich nebylo v předcházejících letech výrazně méně. Upozornil také na to, že 70 procent jsou ženy, které ze systému vypadnou po dobu mateřské dovolené.

Příští rok vyjde z lékařských fakult o 25 procent absolventů víc, bylo by podle Šonky vhodné jim nabídnout více rezidenčních míst, tedy pracovních pozic, na nichž se vzdělávají v ordinacích zkušených praktických lékařů. Problém je ale podle něj ten, že do některých regionů mladí lékaři nechtějí.

Stát podle něj za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zkusil dát na jejich místa v regionech, kde chybějí, vyšší dotace. Bylo to ale zrušeno jako diskriminační. „Možná by to mohly dělat zdravotní pojišťovny nebo kraje,“ dodal.

„Hodnota zdravotní péče přece nemůže stát stejně v IKEMu a i v Benešově,“ reagoval Válek, který k tomu dodal, že vždy je důležité vnímat i typologii pacientů, jenž do daných nemocnic chodí.

Za tyto komplikace Válek sepsul pojišťovny, se kterými je podle něj i komplikované jednání. „Jednání nemůžeme udělat skrze zákon, protože vždy s tím musí souhlasit všechny správní rady pojišťoven,“ vysvětlil ministr zdravotnictví a dodal, že úroveň pojišťoven je velice rozdílná, což ztěžuje celková jednání. „Nejsou v dobré kondici,“ dodal.

Ohledně čtvrtečního ujednání s ambulantními specialisty Válek uvedl, že šlo o vyrovnané jednání, ve kterém nebyl přitlačen ke zdi. „Praktici přišli s legitimními požadavky a ty jsme zohlednili v úhradové vyhlášce. Naopak s pojišťovnami jsme se domluvili, že rezervní fondy ve kterých je 50 miliard, půjdou na příspěvky pro ambulantní specialisty,“ vysvětlil.

„Je v pořádku, že úhradovou vyhlášku má v gesci ministerstvo. Pokud se ale nezaměříme na výdaje, tak se ten systém nikdy nezlepší. Není to prostě dlouhodobě udržitelné,“ kritizovala Štefanová.

Válek ve čtvrtek na samém konci října po jednání se šesti zdravotními pojišťovnami a ambulantními specialisty dospěl ke smíru. Společně podepsali dohodu o navýšení úhrad. Završili tak sérii vyjednávání o podobě úhradové vyhlášky na rok 2025. Předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko dohodu označil za kompromis.

Memorandum podepsali zástupci šesti ze sedmi zdravotních pojišťoven. Zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny se podpisu nezúčastnili, podle zástupců MZd se ale na základě jednání správní rady možná k dohodě připojí.

Navýšení plateb přijde pojišťovny na zhruba 700 milionů korun. Jejich zástupci ve čtvrtek upřesnili, že odmění lékaře, kteří ordinují na plný úvazek a přijmou nové pacienty.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na čtvrteční tiskové konferenci poděkoval zástupcům ambulantních specialistů i zdravotních pojišťoven za vůli ke kompromisu při jednání. „Jasně se ukazuje, že tam, kde je vůle se dohodnout, kde je hlavní zájem pacienta, tam ta dohoda vždy vznikne,“ řekl ministr. Společným cílem je podle něj kvalitní a dostupná péče pro pacienty.

Jojko uvedl, že dostupnost a kvalita ambulantní péče v příštím roce díky dohodě neklesne. „Děkuji všem ambulantním specialistům, kteří byli připraveni protestem podpořit naše požadavky. Díky tomu jsme tam, kde dnes jsme. Jsem strašně rád, že jsme ten protest nemuseli realizovat,“ dodal.