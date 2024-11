Ministr Válek je po operaci nádoru prostaty. Zotavuje se úspěšně, řekl mluvčí

Železniční most na Písecku už začali bourat, poškodil ho náraz kamionu

Řidič nákladního auta pobořil železniční most u Čimelic na Písecku. Snažil se ho podjet s vozem vysokým 3,8 metru, přestože značka upozorňuje na to, že to zvládnou jen vozy do 3,1 metru. Konstrukce...