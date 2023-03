Válek s návrhem vrátit poplatky narazil. Oponují lékaři, politici i experti

Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála (Piráti) je celý nápad „hasit požár“ poplatky nesystémový. „Důvod, proč lidé nadužívají urgentní příjmy, není to, že by si chtěli večer popovídat s lékařem. Ale to, že nemají praktika a další specialisty,“ řekl Dostál MF DNES. Podle něj by stát měl nejdřív zlepšit dostupnost zdravotní péče.

„Typický pacient záchranné služby je člověk s mnoha nemocemi, jemuž se zhorší základní onemocnění. Nemá jak se dopravit k lékaři, a tak se obrací na záchranku. Vhodnější je systémové řešení – zajistit kvalitní a dostupnou primární péči,“ souhlasí Jana Poštová z pražské záchranky Zavedení poplatků by měla promýšlet podle Válka poradní skupina ekonomů NERV, ale ta se do toho zatím nehrne.

„Podle mne jsou to jen výkřiky jednotlivých politiků a zdravotníků. Já si myslím, že v případě urgentních příjmů i záchranky je spíše klíčové poskytnout informaci, jak mají svůj problém řešit přes call centrum nebo webovou či mobilní aplikaci,“ reagoval na nápad zavést poplatky člen NERV Pavel Hroboň.

Ministr Vlastimil Válek tvrdí, že regulační poplatek není špatná věc, protože dochází k nadužívání urgentních příjmů. „Řada lidí tam chodí zbytečně. Otázka je, jak pomocí poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají,“ řekl Válek v rozhovoru pro MF DNES. Jeho slova o nadužívání potvrzují i nemocnice.

„Řada pacientů zneužívá urgentní příjmy jako místo, kde se nechají ošetřit, když to nestíhají přes den v práci. Nečerpají akutní péči, ale plánovanou péči a požadují běžná ošetření, která by měl zvládat praktik. Pacienti obcházejí praktika i proto, že na urgentních příjmech dostanou ošetření dříve,“ uvedl Luděk Čarvaš, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic a ředitel Nemocnice Prachatice.

Rozpadlá koncepce

Na případy zbytečného přetěžování poukazují i záchranky. „Nejsou zcela výjimečné případy, kdy pacient, který má jet na plánovanou kontrolu, si zavolá záchrannou službu s fiktivními důvody,“ řekl ředitel středočeské záchranné služby Pavel Rusý.

Ministerstvo zdravotnictví přitom od roku 2020 začalo masivněji rozšiřovat síť urgentních příjmů. Koncepci zaváděl tehdejší ministr Adam Vojtěch s tím, že bude v okresech kolem 80 běžných příjmů a 15 velkých příjmů na úrovni krajů. Součástí změny byl i přesun pohotovostí přímo do nemocnic.

Jenže tato koncepce zůstala v půli cesty. „Problém je v tom, že se rozpadla síť lékařské pohotovostní služby. Většina praktických lékařů nechce pohotovost sloužit. Kvůli tomu jsou přehlcovány příjmové ambulance v nemocnicích,“ tvrdí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Jak však dodává, lidé často nemají jinou možnost. „Praktický lékař je nedostupný, pohotovostní službu v menších městech nikdo neslouží, tak se lidé buď dopraví do nemocnice sami, nebo si zavolají záchranku,“ říká Kubek. Podle něj by pomohlo zvýšení stávajícího poplatku za pohotovost z 90 na 200 korun.

Stejný názor zastává i Čarvaš. „Devadesát korun jsou dnes jiné peníze než před deseti lety, když se poplatek zaváděl,“ říká Čarvaš. Nemocnice by podle něj Vojtěchovu koncepci zrušily nebo upravily.

„Vše teď padá na bedra nemocničních specialistů. Pokud na urgentní příjem chodí lidé, kteří si stěžují na bolest zad už dva týdny nebo potřebují nové prášky na tlak, tak je to špatně,“ říká Čarvaš.

Jak poznat zneužití záchranky?

Slova ministra Válka rozpoutala vášně i proto, že rozlišit mezi oprávněným a zbytečným voláním záchranky je někdy obtížné. „Nadužívání“ záchranné služby je oficiálně jednání, kdy se volající snaží získat pro sebe výhody, například transport sanitkou, a proto zveličuje své potíže. Toto se podle záchranek děje v 10 až 20 procentech případů.

„Větší regulací poplatků by zřejmě došlo k omezení nadužívání. Ovšem může dojít i k tomu, že nám třeba senior s infarktem nezavolá z důvodu úspory peněz a nedostane se mu včasné pomoci,“ říká Hana Albrechtová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

Podle Válka je neakceptovatelné, aby lékař na příjmu rozhodoval o tom, kdo by měl a kdo neměl platit poplatek. „Musela by být předem jasná definice, zda z toho budou osvobozeni lidé, kteří přijedou sanitkou. Z mého pohledu to má ale zásadní háček – nepovede to k tomu, že pak všichni budou volat sanitku?“ ptá se Válek.