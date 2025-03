Od policie bych čekal lepší spolupráci. V Motole kontrolujeme vše, tvrdí Válek

Policie tvrdí, že náměstek Pavel Budinský bral úplatky od svého nástupu do Fakultní nemocnice v Motole v roce 2000. Nepřehodnotíte své rozhodnutí a neuděláte v nemocnici audit?

Probíhá tam kontrola všeho. Já ale potřebuju mít přesné informace od policie, protože je všechny mám zprostředkovaně. Samozřejmě věřím tomu, co se objevuje v médiích, ale na rozdíl od vás nemám ty protokoly a nemám žádnou informaci od policie. Čekal bych lepší spolupráci vyšetřujících orgánů s vicepremiérem a resortním orgánem.

Jak důkladně dělá ministerstvo zdravotnictví v motolské nemocnici kontroly?

Kontroly nedělá jenom ministerstvo zdravotnictví. Stejné provádí ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad. Je určitě legitimní otázka na NKÚ, podle čeho vybírá kontroly v jednotlivých nemocnicích. My pravidelně děláme kontroly hospodaření i smluv. Pokud jde o dotační tituly z Evropské unie, hlídá je odbor EFI (odbor evropských fondů a investičního rozvoje – pozn. red.) na ministerstvu zdravotnictví.

Přišli jste někdy na nějaká pochybení?

Pokud vím, nikdo – ani ministerstvo financí, ani NKÚ, ani my – nenašel nic, co by zavdávalo důvod k podání trestního oznámení nebo jakémukoliv jinému kroku.

Anonym upozorňující na pochybnosti v nemocnici přišel na policii, státní zastupitelství i do samotného špitálu. Vám nikdy?

Ne. Já o tom nevím.

Podle našich informací měl Pavel Budinský dávat část peněz i podřízeným. Konkrétně jednou měl jako úplatek dostat 50 tisíc, z toho 30 tisíc vzal a dal je za loajalitu svému podřízenému. Neměl byste i tohle řešit?

Já o tom ani nevím. Čekám, že mi policie tyto informace dá. Budu to řešit stejně razantně, jako jsem řešil odchod ředitele Miloslava Ludvíka a jeho náměstka Budinského. Pokud kdokoliv bere úplatky, měl by skončit. O tom není žádná debata. Opravdu ale nemám od policie zatím žádné informace.

Vezměte si, že by se čistě hypoteticky ukázalo, že ten člověk byl ve skutečnosti celou dobu nasazený policií. Takže bych se ocitnul v situaci, kdy bych někoho odvolal na základě novinového článku a on by mě mohl zažalovat. Kdokoliv tam bral úplatky, kdokoliv se na tom jakkoliv podílel, musí okamžitě skončit. A to ve kterékoliv nemocnici. Proto děláme v některých dalších audity.

Ke korupci v motolské nemocnici docházelo, přestože ředitel Ludvík měl ekonomickou prověrku. Ta ale ničemu nezabránila. Nepomohlo by, kdyby ředitelé nemocnic měli bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné nebo i přísně tajné?

Ani prověrka na přísně tajné v podstatě nic neodhalí. Toto byla prověrka, kterou zavedl pan ministr Vojtěch (Válkův předchůdce za ANO – pozn. red.) a tvrdil, že je to největší bič na boj s korupcí. To měla být prověrka, která měla kontrolovat všechen majetek. Tak nám to bylo tehdy vysvětlováno i v Poslanecké sněmovně. Ředitele nemocnic a jeho rodinné příslušníky měla ekonomicky svléknout do naha.

Mě překvapuje, že ti, kdo potvrzení o této čistotě dávali, se nepodívali například do katastru a asi by prostým nahlédnutím zjistili, že příjmy a výdaje neodpovídají. Ale prostě to jsou věci, které mají dělat příslušné orgány. My bezesporu debatujeme o mechanismech, jak zabránit podobným situacím. Vzpomeňte si, jak jsem okamžitě odvolal ředitele vinohradské nemocnice Petra Arenbergera, vůbec jsem se s tím nepáral. To byl předchozí ministr ve vládě Andreje Babiše. Vzpomeňte si na ty kauzy kolem vlastnictví jeho domu.

Zůstaňme ještě u ředitele Ludvíka...

To máte jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Je opravdu potřeba, aby se změnilo fungování přímo řízených organizací fakultních nemocnic. My na tom pracujeme a debatujeme s děkany jednotlivých lékařských fakult. Myslím si, že správná je cesta, kterou opakovaně zkoušeli moji předchůdci, ale neúspěšně. Cesta bližší spolupráce lékařské fakulty a fakultní nemocnice a vytvoření jakési dozorčí rady, tedy orgánu, který přece jen má určité kompetence a jsou v něm zastoupeni i členové studentské komory a nějaký ekonomický externí expert.

Dostal jste předloni pozvánku na šedesáté narozeniny pana Ludvíka na Žofíně?

Dostal, ano.

Šel jste tam?

Ne.

Proč ne?

Rozhoduju se, kam chodím na narozeniny a kam ne.

Cítíte za celou kauzu politickou odpovědnost?

To opravdu necítím. Já jsem tomu nemohl zabránit. Politickou odpovědnost nemá ani Adam Vojtěch nebo bývalý premiér Andrej Babiš za to, že vymysleli prověrky, které jsou naprosto neužitečné a ničemu nepomohly. Jen umožnily lidem, aby s nimi mávali a říkali, že byli prověření a jsou v pořádku.

My se tady bavíme o zlodějích. O dvou zlodějích, které odhalila policie na základě velmi dlouhých a pečlivých odposlechů včetně kamer na všech místech, kde se pohybovali. Tomu opravdu nemůže konkurovat nějaký audit jakéhokoliv resortu. Kdyby to tak bylo, pak nemusíme mít útvar proti boji s organizovaným zločinem nebo protikorupční útvary. Já jsem neměl žádné indicie od žádného orgánu, od žádné služby, že by v Motole docházelo k něčemu nekalému.