Při indiciích bych hned Ludvíka odvolal. Teď je třeba dodělat stavby, řekl Válek

11:09 , aktualizováno 11:17

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl České televizi, že neměl žádné indicie o korupční kauze ve Fakultní nemocnici Motol. Pokud by se dozvěděl, že obviněný ředitel nemocnice Miloslav Ludvík podle policie bere úplatky a je zapojený do dotačních podvodů, hned by ho odvolal. Ministerstvo zdravotnictví kvůli kauze pozastavilo miliardové dotace pro nemocnici.