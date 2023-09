„ODS jsou zločinci.“ Bývalý ministr Tlustý o pomoci Ukrajině, vládě i Trikoloře

Spolu s hnutím Roberta Šlachty chcete najít odpověď na otázku, o které zákony se opírají převody českého majetku, zejména vojenského, na Ukrajinu. Jak jste daleko?

Právníci už na tom pracují, ale jsme na začátku. To, co teď budu říkat, jsou proto hypotézy.

Proč vám jde zrovna o převod majetku na Ukrajinu?

Na to mě přivedl jeden moderátor, který mi říkal, že si na mě vzpomněl v hospodě, kde se hádaly dvě party. Jedna z nich říkala, že když se kdysi privatizovalo, tak to bylo podle zákonů. Podle čeho se teď ale převádějí ty miliardy nejen ve věcech, ale i v penězích na Ukrajinu? No a když se podíváme do médií, tak jsou to jen mlhavá slova o tom, převedli jsme, darovali jsme… Mě zajímá, jakou oporu v zákonech to vlastně má. A podstatné také bude, proč to neděláme za peníze, když třeba Američané Ukrajině všechno jen půjčují.