Nevyhovující potravinu našli v rámci úřední kontroly ve výrobě. Laboratorní rozbor jim poté potvrdil, že se jedná o bakterii Listeria monocytogenes. Ta způsobuje onemocnění listeriózou, která se může projevovat horečkou až zánětem žaludku a střeva. S nemocí se lidský organismus obvykle vypořádá sám, u těhotných žen nebo u osob s oslabeným imunitním systémem ale může být průběh onemocnění závažný.
|
Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely
Výrobce salát dodal do řady prodejních míst v různých baleních od 140 gramů po jeden kilogram. Salát si lidé mohli koupit jak balený, tak na váhu. Inspekce doporučuje všem, aby jej nejedli. Ti, kdo jej koupili na váhu bez etikety a nejsou si jisti, mohou informace zjistit u prodejce.
Závadný vlašský salát se objevil v několika prodejnách po Česku, kromě Klatov také v Lounech, Mariánských Lázních či Přešticích. Salát z větších balení mohl být prodáván také na váhu, uvedla SPZI.
Inspekce nařídila také okamžité stažení potraviny z tržní sítě ve všech formách balení a výrobků, do kterých byla potravina použita jako surovina. Dále výrobci nařídila přerušit výrobu této i typově podobných potravin. „Zákaz zůstane v platnosti až do prokázání nezávadnosti předmětných potravin a surovin pro jejich výrobu, kterou provozovatel doloží laboratorními rozbory uskutečněnými na vlastní náklady,“ uvedl Bartík.
U výrobce se jedná o opakované zjištění této bakterie, letos je to druhý případ. Inspekce s ním zahájí správní řízení o uložení pokuty.