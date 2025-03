Výpadek zabezpečení ETCS zpomalil vlaky. Na koridoru u Pardubic nabírají zpoždění

„Jezdí se s omezením 100 kilometrů za hodinu a po jedné koleji. Odhad zpoždění vlaků je zhruba 30 minut,“ sdělil po 19:30 mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podobná závada zasáhla velkou část železnice i před dvěma týdny.

Vyplývá to z informací Správy železnic a dopravce České dráhy. Omezení postihlo i rychlíky a mezinárodní vlaky.

DATEL @datel_informuje ‼️V Pardubicích se jezdi po jedné koleji kvůli poruše vlaku (nesouvisí s ETCS).



V úseku Pardubice - Prelouč je navíc zaznamenáno více “tripů” u ETCS.



Jezdí se tak s omezením rychlosti 100 km/h a po jedné koleji.



Odhad zpoždění vlaků je cca 30 min. oblíbit odpovědět

Situace se dotkla podle webu drah několika desítek spojů, a to jak lokálních, tak dálkových. U regionálních spojů může zpoždění dosáhnout i 90 minut, píšou České dráhy na webu. Dopravce odhadl, že omezení může trvat nejméně do 21:00 a v úseku Pardubice - Přelouč až do 23:00.

ETCS je jednotný mezinárodní systém, který zajišťuje bezpečný železniční provoz. Kontroluje situaci na dráze a uvnitř stroje a v případě, kdy dojde k ohrožení, převezme řízení a vlak zpomalí nebo úplně zastaví. Díky tomuto systému by se nemělo stávat, že vlaky projedou na červenou.