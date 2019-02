Tragédii dělilo 34 metrů. Expres vjel v Ejpovicích do cesty dalšímu vlaku

21:40 , aktualizováno 21:40

V pátek mohlo na české železnici dojít k velké vlakové tragédii. Večer v 19:20 hodin v Ejpovicích nedovoleně projel vlak EX 350 jedoucí z Prahy do Mnichova návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty pro osobní vlak jedoucí z Plzně do Radnice. Strojvedoucí zastavili vlaky čely proti sobě ve vzdálenosti 34 metrů.