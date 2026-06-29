Ve vlaku z německého Hamburku do Prahy cestovalo zhruba 630 cestujících. Spoj však kvůli poruše zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Tři lidi s problémy s krevním oběhem ošetřili v nemocnici, ostatní museli zůstat ve vlaku. Jenže teplota ve vlaku v dané době dosahovala podle médií až k 50 stupňům.
V neděli o incidentu informoval regionální list Märkische Allgemeine s tím, že šlo o vlak Českých drah (ČD). Mluvčí ČD poté upřesnil, že ačkoliv se jednalo o soupravu českého dopravce, operátorem vlaku v Německu je tamní národní dopravce Deutsche Bahn (DB).
Plně obsazený vlak přišel o napájení poté, co v sobotu večer během bouřky spadl strom na elektrické vedení. Bez proudu selhala klimatizace a dveře zůstaly zamčené. Zásahové jednotky dveře otevřely a musely kvůli tomu i řezat stromy.
DB soupravu již dopravil na hranice
„V Německu je vlak kompletně operován německým personálem a DB vykonává všechny záležitosti dopravce, operátora – zajišťuje jízdu vlaku a řeší veškeré mimořádností a řešení situace probíhá podle německých předpisů. To znamená, že DB se v Německu stará o cestující bez ohledu na to, kde si zakoupili jízdenku na cestu,“ komentoval v pondělí pro iDNES.cz mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Německý dopravce podle něj v případě mimořádností zajišťují veškerý servis, například informování cestujících a ve spolupráci s příslušnými složkami, například IZS, také evakuaci, nocleh či náhradní dopravu.
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„České dráhy vlaky z Německa přebírají do své režie až ve stanici Děčín na českém území. Postupy pro evakuaci a mimořádné události se v tomto případě řídí postupy a standardy platnými v Německu,“ zdůraznil Šťáhlavský s tím, že DB soupravu již dopravil na hranice a předal ji ČD.
„Souprava do Česka přijela vlastní silou a aktuálně nemám informaci, že by měla nějakou závadu, která by jí bránila v další samostatné jízdě,“ doplnil mluvčí ČD, který s dalšími dotazy odkázal na německého dopravce.
Zároveň ohledně daného vlaku uvedl, že ComfortJet je konstruován podle aktuálních, velmi přísných, evropských norem, včetně napájení energií, fungování ventilace, bezpečnosti a evakuace osob.
„Jeho konstrukce a fungování v podobné mimořádné situaci je zcela srovnatelná se všemi vlaky podobného typu, které v Evropě jezdí, a které provozují zahraniční společnosti. Je tedy zcela jedno, zda byl na místě vlak český, německý, švýcarský nebo jakýkoliv jiný. U všech vlaků by byla situace, fungování a postupy stejné,“ podotkl mluvčí ČD.
Podle něj je třeba vnímat také to, že k mimořádné události došlo nikoliv za obvyklých, ale za extrémních klimatických podmínek.
„Nejednalo se o technickou závadu vlaku. Dveře vlaku šlo otevřít, ty lze otevřít i bez napájení elektřinou, a přes standardně otevřené dveře probíhala také evakuace části cestujících. V Německu se v tomto případě postupuje podle místních předpisů a standardů – otevření dveří, evakuace, a v této oblasti se musíte obrátit na příslušné složky v SRN,“ doplnil.
Redakce iDNES.cz se proto obrátila také na tiskové oddělení německého dopravce. „Četa vlaku udělala vše, co bylo v jejích silách, aby co nejrychleji pomohla cestujícím. A s pomocí záchranářů se jí podařilo otevřít dveře,“ uvedlo tiskové DB.
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Vlak byl podle DB nakonec odtažen do stanice Karstädt jinou lokomotivou. „Jakmile byly koleje uvolněny, bylo elektrické vedení zajištěno. Vlak byl zkontrolován, zda nedošlo k poškození. Ve stanici Karstädt zřídilo naše krizové řízení DB a místní hasičský sbor asistenční centrum, které se postaralo o cestující. Omlouváme se za nepříjemnosti způsobené cestujícím,“ dodalo tiskové centrum DB.
Záchranáři zřídili nouzové přístřeší ve sportovní hale, kde cestující mohli přenocovat. V neděli ráno podle Reisingera místní autobusy převezly přibližně 500 lidí na vlakové nádraží v Karstädtu, odkud mohli pokračovat v cestě dvěma rychlovlaky ICE německého národního dopravce Deutsche Bahn.
„Došlo k technické závadě“
V neděli přitom postihl podobný problém také RegioJet. Podle serveru Novinky.cz stovky cestujících z Budapešti do Prahy uvázly v neděli odpoledne na několik hodin v neklimatizovaných vagónech.
„Ve tři hodiny odpoledne nás vyhodili z vlaku. A když pro mě přijel odvoz ve čtvrt na 6 večer, vlak tam pořád nebyl a lidé čekali v přeplněných vagónech bez klimatizace, oken a bez lokomotivy. A taky bez jakýchkoliv instrukcí. Nikdy jsem nic takového nezažila. Hlavně dnes, když jsou čtyřicítky,“ uvedla pro Novinky.cz v neděli v podvečer Gabriela Matušková z Prahy.
Ve vlaku přestala fungovat klimatizace a souprava byla zastavena na trati. „Vyvedli nás ven, do extrémních teplot s minimální možností schovat se do stínu,“ doplnila pro server. Ve vagónech bylo podle ní extrémní horko, okna prakticky nešlo otevřít. Cestující si tak mohli vybrat jen mezi pobytem v rozpáleném vlaku bez vzduchu nebo stáním na přímém slunci.
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Redakce iDNES.cz se ohledně nedělní události obrátila na mluvčího společnosti RegioJet Lukáše Kubáta. „Bohužel u vlaku RJ 1035 došlo během cesty k technické závadě, konkrétně ke zkratu v systému napájení topení a klimatizace. Z bezpečnostních důvodů musel vlak mimořádně zastavit ve stanici Březová nad Svitavou a nebylo možné pokračovat v jízdě,“ popsal pro iDNES.cz.
Na místo byla podle něj vypravena náhradní souprava, která cestující převzala a odvezla do cílových destinací. „Čekání na její příjezd trvalo přibližně dvě hodiny. Vzniklá situace nás velmi mrzí a cestujícím se za způsobené komplikace omlouváme. Jednalo se o mimořádnou technickou závadu, nikoliv o důsledek vysokých venkovních teplot nebo nepřipravenosti vlaků na letní provoz,“ poznamenal Kubát.
Podle něj soupravy společnosti jsou standardně vybaveny klimatizací a pravidelně procházejí předepsanou údržbou i technickými kontrolami.
„V případě podobných mimořádných událostí je naší prioritou především bezpečnost cestujících. Pokud není možné závadu odstranit na místě, snažíme se co nejrychleji zajistit náhradní soupravu nebo jiné vhodné řešení,“ doplnil mluvčí RegioJet.
„Každou podobnou událost následně vyhodnocujeme, abychom minimalizovali riziko jejího opakování. Výskyt zcela nečekaných technických závad u železničních vozidel však bohužel nelze nikdy zcela vyloučit,“ dodal.