Mlátil ho hlava nehlava, říká svědek z vlaku o reakci průvodčího s obuškem

„Byl to plný vlak lidí, kteří jeli z festivalu Slunce ve skle. Byli tam majitelé pivovarů, byli tam sládkové, hodnotitelé piva,“ popsal iDNES.cz Radek Kredba s tím, že někteří z nich mohli mít napito, protože byli na pivním festivalu. Ale nebyli podle něj natolik opilí, aby byli agresivní. Na videu, které se objevilo na Twitteru 1. ledna, je Kredba muž v zeleném triku.

Snímek sdílel na internetu uživatel pod jménem Odpad - to nej z českých tweetů. Na záběrech je vidět muž v uniformě pracovníka Českých drah, který teleskopickým obuškem bije jednoho ze sedících cestujících. Další se mu v tom snaží zabránit, konflikt provází křik.

„Celá situace samozřejmě netrvala pár vteřin videa, ale přes deset minut a pak následné řešení. Video bohužel začíná v okamžiku mé obrany před útokem pána, který jsem se snažil zažehnat, ustupoval před ním a opakovaně ho důrazně žádal, aby se mě nedotýkal,“ uvedl průvodčí Jan Š. pro TN.cz.

Nikdo ho nenapadl

Že by byl pracovník drah vyloženě napaden, ale svědek popírá. „Jednalo se tam o to, že dotyčný měl jízdenku v aplikaci v telefonu a nešlo mu to tam otevřít, nebo průvodčímu začíst. Takže po něm chtěl, aby zaplatil hotově novou jízdenku. Což on nechtěl, protože měl již zaplacenou tu svou,“ uvedl dále. Kredba seděl o něco dál a situaci ve vagónu začal pořádně vnímat, až když průvodčí s cestujícím začali zvyšovat hlasy.

Podle Kredby cestující určitě průvodčího nenapadl. Jejich spor se týkal pouze jízdenky. „Průvodčí byl z toho nervózní a měl ruku nachystanou nad opaskem, tak, jak když se policajt chystá vzít pistoli. Byl hodně nervózní. Ten člověk, co tam seděl, se pravděpodobně dotkl ruky průvodčího – položil mu ruku na ruku a něco mu chtěl říct. Jenže v tu chvíli průvodčí bez jakéhokoliv upozornění vytáhl obušek a začal ho mlátit hlava nehlava,“ dodal.

„Jediné, co pak cestující mohl udělat, bylo, že si dal ruku před obličej, aby to nedostal do něj. Měl pak ale krvavé šrámy na ruce i a na noze,“ doplnil. Průvodčí poté z vagónu odešel.

Vlak zastavil v Berouně, kde byl odstaven na 20 minut. Na místo dorazili policisté, kteří si vyposlechli výpovědi cestujících. Mezi nimi byl právě i Radek Kredba.

„Zbytečně ztratil nervy. Chápu, kdyby na něj někdo vyskočil, že by se bránil. V takové situaci bych mu určitě i pomohl, ale ten člověk seděl a jenom diskutoval. Byl dvakrát tak starší, jak ten průvodčí. Až to bylo nehezký,“ uzavřel.

Událost potvrdil Radek Joklík z tiskového oddělení Českých drah. Podle něho jednání průvodčího vyvolalo chování cestujícího. Přesto však byl zaměstnanec Českých drah kvůli potyčce s cestujícím stažen ze služby a věc je s ním řešena v pracovně-právní rovině.