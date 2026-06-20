Na rozdíl od počtů srážek vlaků s účastníky silničního provozu na železničních přejezdech, u kterých sledujeme postupný mírný pokles, srážek vlaků s lidmi neubývá.
Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian
Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané
Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...
Írán uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ nejen USA. Američané to popírají
Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude...
Bouřky ve středních Čechách. Padají kroupy, neobvyklá záchrana se udála v Příbrami
Zatímco během dne bylo na řadě míst v ČR horké slunečné počasí, vpodvečer se zatáhlo a objevily se bouřky s přívalovým deštěm i kroupami. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a...
Rusové se připravují na masivní útok, dávejte pozor, varoval Ukrajince Zelenskyj
Nejméně pět lidí přišlo o život a dalších deset utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, informoval náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Novou bilanci ruského útoku...
Zlobivá Yvonne Přenosilová. Vondráčková jí vzala první hit, emigrací si zachránila krk
Málokomu se poštěstí, aby se stal legendou za pouhých pět let a z nich pak těžil po zbytek života. Zpěvačce Yvonne Přenosilové se to podařilo. Kamera a mikrofon její zpěv poprvé zachytily, když jí...
Sebevrahů na kolejích neubývá, stát zavádí speciální reflexní tabule. Mají je odradit
Rozjetý vlak je pro přibližně dvě stovky Čechů každoročně poslední věcí, kterou v životě vidí. Až tři čtvrtiny ze všech úmrtí na tuzemských kolejích tvoří sebevražda. Těch se v Česku stává každoročně...
Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí zemřel muž, srazil jej letoun na tahání větroňů
Devětapadesátiletý muž zemřel v sobotu kolem poledne na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Narazilo do něj letadlo, které pojíždělo po letištní ploše, uvedl mluvčí...
Horký den vystřídaly nebezpečné bouřky. Po tropické noci hrozí kroupy i lijáky
Dusné a velmi teplé počasí v sobotu v Česku doprovázejí první výraznější bouřky. Meteorologové odpoledne zpřísnili výstrahu a pro část území vyhlásil vysoký stupeň nebezpečí. Hrozí přívalový déšť,...
Česko zažilo další tropický den, teplotní rekordy padly na desítkách míst
Teplotní rekordy v sobotu padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji, 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Tam ale teplotu měří teprve čtyři roky. Informoval o tom Český...
Manželka španělského premiéra nesmí opustit zemi. Vyšetřují ji pro korupci
Španělský soud nařídil, aby manželka premiéra Pedra Sáncheze, Begoňa Gómezová, byla souzena pro korupci a zakázal jí opustit zemi. Datum politicky výbušného procesu soudce nestanovil.
V Řecku začala česká expedice Monoxylon, má ověřit neolitickou pravěkou trasu
V Egejském moři v řeckém přístav Alexandrupole v sobotu začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného...
Stavební pozemek 1190 m2, Strážov na Šumavě.
Strážov, okres Klatovy
2 261 000 Kč
Jak utrácejí turisté v Česku. Vedou Irové, Němci mají nejvíc transakcí, říká průzkum
Zahraničních turistů mířících do České republiky na dovolenou přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Prozrazují to data z platebních terminálů, podle...
TOP 09 slibuje, že bude na barikádách na obranu veřejnoprávních médií
Opoziční TOP 09 na své programové konferenci slíbila, že bude stát na barikádách za obranu veřejnoprávních médiích. „Ty barikády, to berte obrazně, my využijeme všechny prostředky, které nám dává...