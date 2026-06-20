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Sebevrahů na kolejích neubývá, stát zavádí speciální reflexní tabule. Mají je odradit

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ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

Tomáš Lánský
  20:00
Rozjetý vlak je pro přibližně dvě stovky Čechů každoročně poslední věcí, kterou v životě vidí. Až tři čtvrtiny ze všech úmrtí na tuzemských kolejích tvoří sebevražda. Těch se v Česku stává každoročně nejvíc právě v červnu.
Na rozdíl od počtů srážek vlaků s účastníky silničního provozu na železničních přejezdech, u kterých sledujeme postupný mírný pokles, srážek vlaků s lidmi neubývá.

Nela Eberl Friebovámluvčí Správy železnic

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