Osudový střet s vlakem jí vzal bratra, Nikol si ale vybojovala návrat do života

Mladí lidé se v osudný den vraceli autem z akce s kamarády. Fatální následky měla nehoda pro tehdy šestičlennou rodinu Stebelových, která krátce po nehodě ztratila jedno z dětí a druhé bojovalo o život.

„Co v takových situacích dělat? Kde hledat sílu, odvahu a víru? Musím říct, že největší oporou nám tehdy byla naše víra v Boha, rodina, přátelé a spoluvěřící. Ať už to byly společné modlitby, povzbuzující zprávy, ale třeba i praktická pomoc v podobě zajištění jídla, nebo cokoliv jiného. Lidská solidarita nás dojala,“ vzpomíná otec rodiny David Stebel.

On i jeho manželka jsou zdravotníci, kteří pomáhají pacientům ve dvou třineckých nemocnicích. Přestože prognóza nebyla příznivá, po třech týdnech v bezvědomí se Nikol začala probírat. „Měli jsme obrovskou radost, když nám nejdřív dokázala třeba jen lehce stisknout ruku a později otevřela oči,“ popisuje Stebel.

Rodiče ale zároveň trápily obavy. Nikdo netušil, k jakému stavu vědomí se dívka probere. „Ptali jsme se sami sebe: Pozná nás? Bude schopná se posadit, najíst se, chodit, myslet, smát se, učit se, prostě žít opět normální život? To nikdo nevěděl. Rozhodli jsme se to neřešit a radovali se z každého pokroku – odpojení od umělé plicní ventilace, první polknutí nápoje, první sousto kaše, první zamávání rukou na pozdrav... Ze všeho jsme byli nadšení,“ líčí otec dívky.

Zdravotníci udělali pro záchranu Nikol maximum. Jakmile to šlo, rodiče si ji vzali domů. Máma nechala práce ošetřovatelky a zůstala doma, aby se mohla plně věnovat dceři, která se musela znovu učit vše jako malé dítě. „Začátky byly těžké,“ netají David Stebel. „Měli jsme doma vlastně novorozence v dospělém těle. Dcera nechápala, co se děje – co je realita a co fikce. Nevěděla, k čemu slouží různé věci. Nepoznávala lidi, jen blízkou rodinu,“ popisuje těžké okamžiky.

Péče, podpora a láska rodiny i dalších lidí ale přispěla k tomu, že se dívka začala rychle vracet do reality. Postupně se zlepšovala její krátkodobá i dlouhodobá paměť, do obličeje se vrátila barva i emoce, časem zesílila i fyzicky. S péčí o Nikol zpočátku pomáhali rodině odborníci z třineckého mobilního hospicu a domácí péče, později rodinní příslušníci, kteří pracují jako fyzioterapeuti, obvodní lékař i další lékaři různých specializací z obou třineckých nemocnic či soukromí fyzioterapeuti.

Nikol byla po nehodě tři týdny v bezvědomí. Foto: Archiv rodiny.

Když na tom byla Nikol lépe, Nemocnice Podlesí, v níž pracuje její otec, věnovala rodině sto tisíc korun na lázeňský pobyt s intenzivními neurorehabilitacemi. Do Sanatorií Klimkovice jela dívka na invalidním vozíku, po měsíci odcházela domů po svých. Ne že by vozík už vůbec nepotřebovala, ale denně prodlužuje čas i vzdálenost, kdy zvládne pohyb bez něj. A Nikol i její rodiče věří, že přijde čas, kdy už se obejde bez vozíku natrvalo.

„Jsme velmi vděční každému, kdo nám pomohl nelehké období překonat. Nikča toho má sice ještě dost před sebou, musí denně cvičit, čekají ji další rehabilitace, korekce zrakových potíží, psychoterapie a další léčba včetně pobytů v hyperbarické komoře, ale víme a ona taky, že to má smysl. Už teď chodí, mluví, čte, píše, směje se, uvažuje. Nevzdává se. Má chuť k životu i naději, že se uzdraví,“ dodává otec dívky.