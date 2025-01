Vlaky už nečekají na dobíhače, vyrážejí včas. Zpoždění je výjimka, ukázal test

Od konce prosince se dopravci musejí řídit novou povinností. Vlak odjíždí ze stanice „v sekundu nula“, tedy dává se do jízdy přesně v okamžiku, kdy je hlášen jeho odjezd.

„Aby se všechny vlaky do stanic a na trať vešly, tak je třeba je více nahustit a k tomu se váže nutnost plynulého a přesného provozu,“ zdůvodnil Petr Šťáhlavský z Českých drah.

Co to v praxi znamená? „Strojvedoucí je povinen v čase odjezdu uvést vozidlo do pohybu. Už nebude po čase odjezdu čekat na cestující, kteří dobíhají na vlak. Vlak čeká pouze na pokyn dispečera dopravce nebo provozovatele dráhy,“ shrnul za dopravce Emil Sedlařík z Leo Expressu.