Národní muzeum vyvěsilo modrožlutou ukrajinskou vlajku na své průčelí jako výraz solidarity po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Proti jejímu umístění se v minulosti uskutečnilo několik protestů.
Kvůli propagaci výstavy letos v létě z muzea zmizela. Nahradil ji poutač na expozici. Instituce argumentovala tím, že jde o světově výjimečnou událost, a potřebovala tak využít všechny prezentační plochy na průčelí historické budovy.
Skupině Kaputin se nelíbí, že se vlajka na budovu nevrátila. Proti ruské invazi na Ukrajinu vystupuje od počátku války. V minulosti například vyvěšením transparentu na domě na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující Vladimira Putina na zlatém záchodě. Na čtvrtek svolala k muzeu akci.
„Vlajka na Muzeu. Ukrajinská, a přesto naše,“ napsala skupina na Facebooku. Upozornila, že vlajka na budově muzea visela přes tři roky a stal se z ní fungující symbol podpory napadené Ukrajiny.
„Tak moc jim vlajka vadila“
„O tom svědčí i to, jak některým vadila. Při demonstracích proruských sil se pod ní scházeli lidé vyjadřující podporu Ukrajině, aby ji bránili. Během násilností při pokusech o její stržení ji museli chránit těžkooděnci, jejich organizátor je za to dodnes ve vězení. Tak moc jim tahle vlajka vadila,“ uvedl dále Kaputin.
Skupina také upozornila na to, že vlajka v létě podle nich potichu zmizela. „Prý aby uvolnila místo propagaci světově unikátní výstavy – to se ještě dalo nějak chápat. Co se pochopit rozhodně nedá, je, že se tam vlajka po skončení výstavy nevrátila,“ zdůraznil spolek, který se s tím podle svých slov nehodlá smířit.
„Proto se ve čtvrtek večer u muzea sejdeme a budeme rozhodně požadovat její navrácení. Přijďte také, ať je náš hlas silnější,“ dodal Kaputin.
„Pomoc napadeným je silnější příběh“
Redakce iDNES.cz oslovila Národní muzeum. Do vydání článku neodpovědělo.
Na sundanou ukrajinskou vlajku na sociální síti X reagoval i ministr vnitra Vít Rakušan.
„Upozornit na aktuální výstavu je pro každé muzeum určitě důležité. Upozornit na bezpráví na spojenci a vyjádřit mu solidaritu vyvěšením jeho vlajky je podle mě jednoznačně důležitější. Zejména v případě instituce, která se pyšní přídomkem ‚národní‘,“ napsal v pondělí Rakušan.
Věří, že muzeum slib vrátit vlajku na budovu dodrží. „Pomoc napadeným je silnější příběh a větší poklad než zelí z jadeitu,“ dodal Rakušan. Odkazoval tak na informace České televize, podle které má nyní na průčelí být poutač na probíhající výstavu sbírek čínských císařů zapůjčenou z muzea na Tchaj-wanu. Součástí expozice je i vzácná jadeitová hlávka zelí.
Mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková pro iDNES.cz uvedla, že umístění ukrajinských vlajek na budovách příspěvkových organizací je v kompetenci vedení daných organizací.
„Ministerstvo kultury podporuje Ukrajinu od prvního dne invaze a do pomoci při ochraně kulturního dědictví se zapojilo prostřednictvím mnoha projektů,“ doplnila Malíková s tím, že nejvýraznějším z nich je darování mobilních pracovišť Archa, které pomáhají zachránit ukrajinské kulturní dědictví a jsou ukázkou spolupráce státního a soukromého sektoru.
„Národní muzeum v současné době připravuje unikátní mobilní pracoviště Archa III, které je určeno pro 3D skenování artefaktů,“ dodala mluvčí resortu.
Redakce se obrátila také na možného nového ministra kultury Otu Klempíře, který v odpovědi odkázal na mluvčí Motoristů. Ta vyjádření strany dosud nezaslala.
Od soudu odešel s podmínkou
Vlajka na budově muzea dráždila některé již před lety. Při protivládní demonstraci v roce 2023 například aktivista Jaroslav Popelka vyzýval k jejímu stržení. Od soudu odešel s čtyřměsíční podmínkou za podněcování k výtržnictví.
Demonstranti před Národním muzeem tehdy skandovali „Sundejte tu vlajku, nebo ji sundáme sami“. Zasáhla proti nim policie.
