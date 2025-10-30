Fasáda Národního muzea zůstala bez ukrajinské vlajky. Vraťte ji, burcuje Kaputin

Kateřina Vaníčková
  10:17
Z budovy Národního muzea na Václavském náměstí na konci srpna zmizela ukrajinská vlajka, rozhodlo o tom vedení instituce. Důvodem byla propagace unikátní výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Ta minulý týden skončila, ukrajinská vlajka se ale na fasádu muzea nevrátila. Skupina Kaputin, která od počátku invaze protestuje proti ruské agresi, chce její návrat. Na čtvrtek večer svolala happening u muzea.
Podporu Ukrajině, kterou napadlo v únoru 2022 Rusko, vyjadřují nejen lidé, ale...

Podporu Ukrajině, kterou napadlo v únoru 2022 Rusko, vyjadřují nejen lidé, ale i instituce po celé republice. Zde vyjadřuje podporu Národní muzeum v Praze vyvěšením ukrajinské vlajky. (4. března 2022) | foto: ČTK

Na Národním muzeu v Praze už není vlajka Ukrajiny. Ustoupila propagaci výstavy...
Stovky demonstrantů se v sobotu po oficiálním ukončení akce na Václavském...
Stovky demonstrantů se v sobotu po oficiálním ukončení akce na Václavském...
Účastníci demonstrace, kterou do centra Prahy na Václavské náměstí svolala...
54 fotografií

Národní muzeum vyvěsilo modrožlutou ukrajinskou vlajku na své průčelí jako výraz solidarity po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Proti jejímu umístění se v minulosti uskutečnilo několik protestů.

Kvůli propagaci výstavy letos v létě z muzea zmizela. Nahradil ji poutač na expozici. Instituce argumentovala tím, že jde o světově výjimečnou událost, a potřebovala tak využít všechny prezentační plochy na průčelí historické budovy.

Skupině Kaputin se nelíbí, že se vlajka na budovu nevrátila. Proti ruské invazi na Ukrajinu vystupuje od počátku války. V minulosti například vyvěšením transparentu na domě na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující Vladimira Putina na zlatém záchodě. Na čtvrtek svolala k muzeu akci.

„Vlajka na Muzeu. Ukrajinská, a přesto naše,“ napsala skupina na Facebooku. Upozornila, že vlajka na budově muzea visela přes tři roky a stal se z ní fungující symbol podpory napadené Ukrajiny.

„Tak moc jim vlajka vadila“

„O tom svědčí i to, jak některým vadila. Při demonstracích proruských sil se pod ní scházeli lidé vyjadřující podporu Ukrajině, aby ji bránili. Během násilností při pokusech o její stržení ji museli chránit těžkooděnci, jejich organizátor je za to dodnes ve vězení. Tak moc jim tahle vlajka vadila,“ uvedl dále Kaputin.

Skupina také upozornila na to, že vlajka v létě podle nich potichu zmizela. „Prý aby uvolnila místo propagaci světově unikátní výstavy – to se ještě dalo nějak chápat. Co se pochopit rozhodně nedá, je, že se tam vlajka po skončení výstavy nevrátila,“ zdůraznil spolek, který se s tím podle svých slov nehodlá smířit.

„Proto se ve čtvrtek večer u muzea sejdeme a budeme rozhodně požadovat její navrácení. Přijďte také, ať je náš hlas silnější,“ dodal Kaputin.

„Pomoc napadeným je silnější příběh“

Redakce iDNES.cz oslovila Národní muzeum. Do vydání článku neodpovědělo.

Na sundanou ukrajinskou vlajku na sociální síti X reagoval i ministr vnitra Vít Rakušan.

„Upozornit na aktuální výstavu je pro každé muzeum určitě důležité. Upozornit na bezpráví na spojenci a vyjádřit mu solidaritu vyvěšením jeho vlajky je podle mě jednoznačně důležitější. Zejména v případě instituce, která se pyšní přídomkem ‚národní‘,“ napsal v pondělí Rakušan.

Věří, že muzeum slib vrátit vlajku na budovu dodrží. „Pomoc napadeným je silnější příběh a větší poklad než zelí z jadeitu,“ dodal Rakušan. Odkazoval tak na informace České televize, podle které má nyní na průčelí být poutač na probíhající výstavu sbírek čínských císařů zapůjčenou z muzea na Tchaj-wanu. Součástí expozice je i vzácná jadeitová hlávka zelí.

Mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková pro iDNES.cz uvedla, že umístění ukrajinských vlajek na budovách příspěvkových organizací je v kompetenci vedení daných organizací.

„Ministerstvo kultury podporuje Ukrajinu od prvního dne invaze a do pomoci při ochraně kulturního dědictví se zapojilo prostřednictvím mnoha projektů,“ doplnila Malíková s tím, že nejvýraznějším z nich je darování mobilních pracovišť Archa, které pomáhají zachránit ukrajinské kulturní dědictví a jsou ukázkou spolupráce státního a soukromého sektoru.

Stovky demonstrantů se v sobotu po oficiálním ukončení akce na Václavském náměstí přesunuly jen o několik metrů dál před Národní muzeum, na místě byli těžkooděnci. (11. března 2023)

„Národní muzeum v současné době připravuje unikátní mobilní pracoviště Archa III, které je určeno pro 3D skenování artefaktů,“ dodala mluvčí resortu.

Redakce se obrátila také na možného nového ministra kultury Otu Klempíře, který v odpovědi odkázal na mluvčí Motoristů. Ta vyjádření strany dosud nezaslala.

Demonstranti se dobývali do Národního muzea. V poutech skončilo 18 lidí

Od soudu odešel s podmínkou

Vlajka na budově muzea dráždila některé již před lety. Při protivládní demonstraci v roce 2023 například aktivista Jaroslav Popelka vyzýval k jejímu stržení. Od soudu odešel s čtyřměsíční podmínkou za podněcování k výtržnictví.

Demonstranti před Národním muzeem tehdy skandovali „Sundejte tu vlajku, nebo ji sundáme sami“. Zasáhla proti nim policie.

11. března 2023
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Ve Zlíně soudí dva Ukrajince a Slováka. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začal projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v Luhačovicích, po které zemřel čtyřicetiletý cizinec. Ve věci jsou obžalovaní dva občané Ukrajiny a...

30. října 2025  8:37,  aktualizováno  10:04

Italský soud odmítl plán stavby mostu na Sicílii. Nepřípustný vpád, zuří Meloniová

Italský účetní dvůr odmítl potvrdit financování výstavby mostu, který by měl propojit italskou pevninu se Sicílii. To může pro realizaci mostu znamenat zásadní komplikaci. Rozhodnutí orgánu...

30. října 2025  9:49

Trest za zapálení domu, v němž uhořel senior, platí. Muž si odsedí 30 let

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si šestadvacetiletý Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ve čtvrtek mluvčí soudu Gabriela...

30. října 2025  9:40

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching jednali v noci na čtvrtek v jihokorejském Pusanu. Trump si od schůzky sliboval podpis dohody, která by znamenala příměří v...

30. října 2025  3:48,  aktualizováno  9:22

Ekonomika stoupla o 2,7 procenta, odhadl úřad. Výsledek předčil očekávání

Český hrubý domácí produkt (HDP) stoupl ve třetím čtvrtletí o 2,7 procenta meziročně a o 0,7 procenta mezičtvrtletně. Ve svém aktuálním odhadu to uvedl statistický úřad. Tuzemská ekonomika tak...

30. října 2025  9:12

Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, tvoří se dlouhé kolony

Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov nehoda kamionu. Souprava skončila na boku. Před místem havárie se vytvořila několikakilometrová...

30. října 2025  6:32,  aktualizováno  8:48

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář -...

30. října 2025  8:23

Nizozemsko má sečteno 99 procent. Wildersova strana výrazně oslabila

Po sečtení téměř 99 procent hlasů odevzdaných ve středečních nizozemských parlamentních volbách jsou výsledky protiimigrační Strany pro svobodu (PVV) krajně pravicového politika Geerta Wilderse a...

30. října 2025  8:04

Systém sloužící pro ověřování identity občanů je opět funkční

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, byla už od středečních brzkých odpoledních hodiny nedostupná. Digitální informační agentuře (DIA) se...

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  30. 10. 7:41

Trump nařídil Pentagonu obnovení testů jaderných zbraní. Máme jich nejvíc, míní

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Trump to ve čtvrtek oznámil na...

30. října 2025  7:21

Oblačnost a déšť nad Českem vystřídá slunečno a větrno. Rána budou mlhavá

Česko čekají mlhavá rána, noci pod bodem mrazu, ale i slunečné počasí. Ve čtvrtek ráno zaprší v Čechách, postupem dne i na Moravě a ve Slezsku. Od západu srážky ustanou a k večeru může přijít i...

30. října 2025  6:49

Wilders v předčasných volbách ztrácí nejen první místo, ale i pozici veta

V Nizozemsku se konaly předčasné parlamentní volby, podle odhadů vyhrála středově-liberální strana D66. Druhá v dnešním hlasování zřejmě skončila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) krajně...

29. října 2025  7:13,  aktualizováno  30. 10. 6:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.