Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a České republiky. Někteří opoziční poslanci na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vlajka Ukrajiny na budově visela jako symbol podpory napadené zemi od začátku ruské invaze v únoru 2022.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ vysvětlil iDNES.cz.
Autor: SPD
Na budově Sněmovny kromě té české visí po Okamurově rozhodnutí vlajka EU a také Izraele, která zde byla pověšena po útoku teroristů z Hamásu v říjnu 2023.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Okamura ve čtvrtek večer v České televizi řekl, že hnutí SPD před volbami slibovalo, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky, a svůj slib plní. Ohledně izraelské vlajky visící dál na Sněmovně uvedl, že proti Izraeli nic nemá, ale je možné, že o jejím dalším osudu bude vedení komory mluvit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Rusko se bojí ukrajinské vlajky, protože dnes už to není jen státní symbol. Je to vlajka svobody, důstojnosti a nezlomnosti lidí, kteří se nikdy nestanou otroky ani služebníky Kremlu,“ reagoval velvyslanec Ukrajiny v Česku Vasyl Zvarych. Poděkoval také lidem, kteří s jeho zemí a vlajkou projevili solidaritu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslanci ODS, STAN a Pirátů v reakci na Okamurův krok ve čtvrtek večer vyvěsili z oken budovy vlastní ukrajinské vlajky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Obviněnému předsedovi Sněmovny Okamurovi jeho trapné šaškování u štaflí nevyšlo. Sněmovna není jeho majetek. Vlajka Ukrajiny jako vyjádření naší podpory zemi, kterou denně bombardují Putinovi teroristé, na budovu Sněmovny patří,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba stojí jeho strana pevně na straně Ukrajiny. „Tomio Okamura si jako svůj první krok ve vedení Sněmovny vybral sundání ukrajinské vlajky. Těžko si představit symboličtější ukázku pokřivených priorit,“ napsal na síti X.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Na základě mého rozhodnutí se sundala vlajka pouze z oficiální žerdi. Samozřejmě je svoboda každého poslance, že si může vyvěsit vlajku z okna své kanceláře. To je demokracie,“ reagoval šéf Sněmovny Okamura pro iDNES.cz.
Autor: Občanská demokratická strana (X)
Podle předsedkyně poslaneckého klubu Starostů Michaely Šebelové je vlajka Ukrajiny důležitý symbol, že Česká republika stojí na straně země napadené Ruskem. „Není to dobrý signál vůči uprchlíkům z Ukrajiny, je to v prudkém kontrastu s dosud projevovanou solidaritou,“ komentovala sundání vlajky.
Autor: X/@starostove_cz
Ukrajinská vlajka dříve visela také například na fasádě Národního muzea v Praze, před časem ji ovšem muzeum sundalo, aby prostor využilo k propagaci výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Po konci expozice se ovšem vlajka na budovu už nevrátila a podle mluvčí muzea to ani není v budoucnu v plánu.
Autor: ČTK