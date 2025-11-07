OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

  10:47
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a České republiky. Někteří opoziční poslanci na Okamurův krok ještě ve čtvrtek večer zareagovali - vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří.
Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho... Vlajka Ukrajiny na budově visela jako symbol podpory napadené zemi od začátku... Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý... Na budově vlajky kromě té české visí po Okamurově rozhodnutí oficiálně vlajka... Okamura ve čtvrtek večer v České televizi řekl, že hnutí SPD před volbami... „Rusko se bojí ukrajinské vlajky, protože dnes už to není jen státní symbol. Je... Poslanci ODS, STAN a Pirátů v reakci vyvěsili z oken budovy vlastní ukrajinské... „Obviněnému předsedovi Sněmovny Okamurovi jeho trapné šaškování u štaflí... Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba stojí strana pevně na straně Ukrajiny.... „Na základě mého rozhodnutí se sundala vlajka pouze z oficiální žerdi.... Podle předsedkyně poslaneckého klubu Starostů Michaely Šebelové je vlajka... Ukrajinská vlajka dříve visela také například na fasádě Národního muzea v...

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, neměl žádného soupeře

Přímý přenos
TOP 09 volí nového šéfa. Ambici nahradit Pekarovou Adamovou má dosavadní...

TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal 120 ze 171 platných hlasů. Bývalý šéf strany Jiří Pospíšil přímo na sněmu v pražském hotelu Don...

8. listopadu 2025  5:43,  aktualizováno  11:29

Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala

Přímý přenos
Na sněm TOP 09 jako host dorazil i končící premiér a a končící předseda ODS...

Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 ve funkci předsedkyně strany končící bývalá šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Kolegům před tím doporučila, aby nerezignovali...

8. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  10:39

U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.

Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití...

8. listopadu 2025  10:30

Trump dal Orbánovi výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu, bude trvat rok

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. Uvedl to premiér Viktor Orbán poté, co jej v Bílém domě přijal americký prezident Donald...

7. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  8. 11. 10:21

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

8. listopadu 2025  9:56

Defenestrace 2025. Majerová sdílela video, kde vyhazují poslance TOP 09 z okna

Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)

Nová poslankyně za SPD Zuzana Majerová v reakci na vyvěšení několika ukrajinských vlajek na budově Poslanecké sněmovny sdílela video vytvořené umělou inteligencí, na kterém poslanci TOP 09 padají s...

8. listopadu 2025  9:27,  aktualizováno  9:46

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:31

Tak do vysoké politiky, nebo do TOP 09? opáčil Kalousek na dotaz, zda se vrátí

Miroslav Kalousek (3. dubna 2024)

Exministra financí a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska se jedna novinářka při příchodu na sněm strany zeptala, zda neuvažuje o návratu do TOP 09 potažmo do vysoké politiky. „Tak do vysoké...

8. listopadu 2025  9:31

TELEVIZIONÁŘ: Anne Hathaway jako žena, která si začne s mladým zpěvákem

Z filmu Představa o tobě

Čtyřicetiletá svobodná matka a čtyřiadvacetiletý populární zpěvák; to je ústřední pár romance s názvem Představa o tobě, jejíž tuzemskou televizní premiéru přináší HBO.

8. listopadu 2025  9:30

Vědci objevili pavoučí „megaměsto“ s 111 tisíci pavouky. Navedli je Češi

Největší pavučina na světě, která se nachází v Sulfur Cave na hranicích Albánie...

Vědci odhalili dosud největší pavučinu na světě. Nachází se hluboko v temné jeskyni na pomezí Řecka a Albánie. Na pavučinu je před několika lety upozornila Česká speleologická společnost, která na ni...

8. listopadu 2025  9:20

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Čas rozhoduje. Zásilkovna dá zákazníkům větší kontrolu nad doručením

ilustrační snímek

Zásilkovna přišla s řešením, které urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. V její mobilní aplikaci si mohou lidé nově nastavit preference doručení – buď dají přednost rychlosti, nebo...

8. listopadu 2025  9:01

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

8. listopadu 2025

