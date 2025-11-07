|
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...
Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, neměl žádného soupeře
TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal 120 ze 171 platných hlasů. Bývalý šéf strany Jiří Pospíšil přímo na sněmu v pražském hotelu Don...
Pekarová Adamová se loučila v slzách, ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala
Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 ve funkci předsedkyně strany končící bývalá šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Kolegům před tím doporučila, aby nerezignovali...
U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku
Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití...
Trump dal Orbánovi výjimku ze sankcí na ruský plyn a ropu, bude trvat rok
Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu. Uvedl to premiér Viktor Orbán poté, co jej v Bílém domě přijal americký prezident Donald...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....
Defenestrace 2025. Majerová sdílela video, kde vyhazují poslance TOP 09 z okna
Nová poslankyně za SPD Zuzana Majerová v reakci na vyvěšení několika ukrajinských vlajek na budově Poslanecké sněmovny sdílela video vytvořené umělou inteligencí, na kterém poslanci TOP 09 padají s...
Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník
Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...
Tak do vysoké politiky, nebo do TOP 09? opáčil Kalousek na dotaz, zda se vrátí
Exministra financí a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska se jedna novinářka při příchodu na sněm strany zeptala, zda neuvažuje o návratu do TOP 09 potažmo do vysoké politiky. „Tak do vysoké...
TELEVIZIONÁŘ: Anne Hathaway jako žena, která si začne s mladým zpěvákem
Čtyřicetiletá svobodná matka a čtyřiadvacetiletý populární zpěvák; to je ústřední pár romance s názvem Představa o tobě, jejíž tuzemskou televizní premiéru přináší HBO.
Vědci objevili pavoučí „megaměsto“ s 111 tisíci pavouky. Navedli je Češi
Vědci odhalili dosud největší pavučinu na světě. Nachází se hluboko v temné jeskyni na pomezí Řecka a Albánie. Na pavučinu je před několika lety upozornila Česká speleologická společnost, která na ni...
