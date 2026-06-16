Fukovou do pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny jmenovala před Vánocemi 2022 minulá vláda, když rozhodla o zřízení pozice. S jejím vznikem počítala schválená strategie romské integrace.
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Současné nastavení Úřadu vlády je celé na hlavu. Tünde Bartha o chystaných změnách
Přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce Úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválila vláda bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Vládní experti na romskou problematiku se mají od července přemístit na ministerstvo práce.