Obnovu Ukrajiny kazí korupce, připouští zmocněnec. Problém byl i přejet most

V médiích se ohledně Ukrajiny v mnoha případech skloňují dodávky zbraní a munice. Jak se ve zbrojařském průmyslu českým firmám daří?

To je naše hlavní devíza. Na zbrojní průmysl z programu Ukrajina šlo již přes 100 miliard korun. Jsme v tom výjimeční. Ukrajina má zájem o veškerou velkorážovou munici, potřebuje hlavně houfnice do raketometů či tanků. Také hodně potřebuje munici do systémů protivzdušné obrany. To je ale něco, s čím moc nepomůžeme, například munici do Patriotu může dodat jenom americký výrobce. Jedná se ale o klíčový systém na ochranu tamních měst.

Chtějí i přes 30 procent na „poplatcích“

V českých zbrojovkách nakupují i jiné země, které pak zbraně dodávají na Ukrajinu. Patří díky tomu Česko mezi důležité dodavatele zbraní napadené zemi?

Patří. A to už od začátku invaze. Byli jsme první, kdo dodával zbraně a munici dlouhodobě na komerční bázi. Jsme schopní dodávat i v čím dál větších objemech. Rozhodně jsme jedni ze zhruba pěti největších dodavatelů na komerční bázi. Ukrajinští vládní představitelé – ale i společnost – vědí a vidí, že to jsou věci z Česka, které jim zachraňují životy.