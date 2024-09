Lipavského chápu, ve vládě bychom měli zůstat, vyzval hejtman Špoták

Co říkáte na aktuální vývoj kolem ministra zahraničí Jana Lipavského? Zradil podle vás Piráty?

Pan ministr včera řekl, že pokud by se Piráti rozhodli odejít z vlády, tak určitě podá rezignaci. Toho si vážím, protože byl za Piráty nominován a držel by tím stranickou linku. Poté také dodal, by zároveň odešel ze strany, což chápu tak, že je to jeho osobní názor, že by Piráti měli ve vládě zůstat. A na to mám názor úplně totožný. Takže v tomto ho podporuji.

Premiér Fiala dopoledne řekl, že ministr Lipavský odvádí dobrou práci a má jeho plnou podporu. Začalo se tak spekulovat, že by mohl ve vládě i po odchodu Pirátů zůstat. Buďto jako nestraník, nebo třeba vstoupí do jiné koaliční strany. O tom něco víte?

Ne, to mi přijde jako spekulace. S panem premiérem každopádně souhlasím v tom, co i říkal včera: že jen jeden pirátský resort není úplně silný, jinak ostatní fungují velmi dobře, a že si přeje, aby Piráti ve vládě zůstali. Z toho bychom měli vycházet a bavit se, jak bude naše fungování vypadat. Protože premiér nás nevyhání, je vlastně ze dvou třetin s našimi ministry spokojen. To považuji za určitý úspěch a nevím, jestli je vhodné kvůli jednomu jménu toto bořit.

Vy si po tom včerejšku vážně umíte představit, že by Piráti ve vládě zůstali? Vždyť vám premiér vyhodil předsedu, byť v rezignaci…

Myslím, že ten včerejšek byl velice emotivní z obou stran. Možná i pan premiér, když se dnes ráno vzbudil, si řekl, že takhle to dělat neměl a ty jeho kroky nebyly úplně správné. Na druhou stranu, i tisková konference vedení Pirátů byla hodně o emocích, a ne o reálných věcech. Myslím, že je důležité si teď sednout a říct si, co ještě můžeme za ten rok do konce funkčního období pro občany udělat. Je tady spousta projektů, které potřebují dokončit, a to nejen z pera Pirátů. Proto myslím, že je důležité, abychom tam zůstali.

Jde ten odchod ještě reálně zastavit? O víkendu o tom budou rozhodovat členové a už včera bylo 88 procent hlasujících pro odchod z vlády. Jiné hlasy se na pirátském fóru takřka neobjevují.

To se ukáže na tom hlasování. Já, stejně jako pan ministr Lipavský, říkám svůj osobní názor, že bychom měli zůstat. Kdybych byl předseda, tak bych chtěl ve vládě zůstat.

To by vás ale premiér Fiala včera odvolal…

Tady ale nejde o personálie. Pan premiér řekl, že s Ivanem Bartošem nemá žádný osobní problém. Bavíme se o výsledcích jeho práce. A to je vždycky otázka jednání, jakým způsobem to, řekněme, zahojit. Odejít totiž z vlády bez toho, abychom věděli, co bude dál s digitálním stavebním řízením, když jsme tomu tolik obětovali, mi přijde jako opustit loď při první bouřce. Po třech letech tvrdé práce by to prostě byla škoda.

Vidíte případně ve straně nějaké jména, která by byla schopná Ivana Bartoše nahradit a digitalizaci dotáhnout?

Tak první věc je, jestli má vůbec Ivan Bartoš opustit ministerstvo v okamžiku, kdy pan premiér navrhl, aby digitalizace přešla pod ministerstvo dopravy. Protože s jinými agendami Ivana Bartoše nemá vláda žádné problémy. A pokud by pan premiér na jeho odvolání trval, tak je otázka, jak se Piráti rozhodnou. To ostatně uvidíme po víkendu.

Kdyby se Piráti rozhodli opustit vládu, skončíte po vzoru Jana Lipavského ve straně?

To je ještě předčasné. Čeká nás i volba nového vedení a od toho by se mé rozhodnutí případně odvíjelo. Počkal bych, jak se celá situace vyvine.