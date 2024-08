Zeman přirovnal Foltýna k nacistům. Jenže ho kritizuje za něco jiného, než řekl

Plukovník a koordinátor pro strategickou komunikaci před několika dny na festivalu v jihočeských Slavonicích při veřejné debatě pronesl: „Ti, kdo obdivují ruského prezidenta Putina, jsou velmi často lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění, anebo mají jenom životní smůlu, anebo jsou to prostě jenom svině“.

Jeho výroku se všek hned někteří chopili, například Trikolora, a zkritizovali ho bez uvedení kontextu. „Vládní koordinátor strategické komunikace říká, že občané naší země, kteří zastávají jiné politické názory, jsou svině,“ napsal v e-mailu rozeslaném do redakcí volební manažer strany Dan Štěpánek.

„Lidé obdivující a blahořečící“

Současně napsal, že Foltýn také řekl, že je potřeba „tyto lidi izolovat příkopem a karanténou.“ „Zatím jsme nezaznamenali, že by se kdokoli z vládních kruhů od těchto výroků vládního koordinátora strategické komunikace distancoval. Vyplývají z toho pouze dvě možnosti. Buď vláda Petra Fialy ještě nestihla na Foltýnovy výroky reagovat, to v tom lepším případě, nebo se vláda s těmito výroky ztotožňuje a Foltýn pouze tlumočí její názory, to v tom horším případě,“ doplnil Štěpánek ve zprávě z osmého srpna.

Sám Foltýn pak na sociální síti napsal, doslova, že „Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je sv*ně. Aby bylo jasno, můj výrok zněl – Lidé obdivující a blahořečící ‚tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův ... jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen sv*ně‘,“ reagoval na sítích.

Otakar Foltýn Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je sv*ně. Aby bylo jasno, můj výrok zněl:



lidé obdivující a blahořečíčí "tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův .. jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen sv*ně"



Tedy pro pány Daniely Vávry a další manipulátory: pakliže kdokoliv obdivuje současný kremelský režim (i po tom, co i úplný idiot ví, kam vede kre...melská agrese), je nezbytně jedním z výše uvedeného. To není radikalizace populace, to je prosté nazývání věcí pravými jmény. 261 261

Ke svému příspěvku ještě dodal: „Tedy pro pány Daniely Vávry a další manipulátory – pakliže kdokoliv obdivuje současný kremelský režim, i po tom, co i úplný idiot ví, kam vede kremelská agrese, je nezbytně jedním z výše uvedeného. To není radikalizace populace, to je prosté nazývání věcí pravými jmény. Na obrázku Emanuel Moravec, který se za protektorátu stal odpornou kolaborantskou sv*ní kolaborující s agresívním režimem okupujícím tanky cizí území.“

„Vláda má přímou odpovědnost za jeho činy“

Na Foltýnův výrok reagoval pro Parlamentní listy již i bývalý prezident Miloš Zeman. „Projev plukovníka Foltýna je kongeniální s projevy význačných nacistů krátce po převzetí moci ve třicátých letech minulého století. Také oni mluvili o sviních, které je potřeba zlikvidovat a také tu likvidaci prováděli. Přál bych si, aby plukovník Foltýn nedošel k budování koncentračních táborů,“ řekl Zeman serveru.

Exprezident současně poukázal na odpovědnost, která za jeho veřejné vystupování leží na bedrech vlády a premiéra Petra Fialy. „Vzhledem k tomu, že plukovník Foltýn je vládní činitel a bojovník proti dezinformacím jmenovaný vládou, má vláda přímou odpovědnost za jeho činy,“ dodal Zeman.