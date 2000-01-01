náhledy
Na Pražském hradě se před svátkem 28. října musí lesknout každý detail. Ve Vladislavském sále, kde se koná slavnostní udílení státních vyznamenání, k tomu pomáhá i pštros – tedy alespoň jeho ocasní pera. Ta zaměstnanci používají při čištění pětice lustrů, z nichž dva pamatují ještě 16. století.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Kdes nechal pštrosa?“ ptá se správce budov jednoho ze zaměstnanců Správy pražského hradu. Ten se rozhlédne po podlaze Vladislavského sálu, ale mezi hadry, starými koberci a kýblem s vodou není nic, co by připomínalo mohutného opeřence.
„No jo,“ prohodí a odchází ven. Než se vrátí, jede už první z lustru dolů. Pěkně pomalu, důstojně, LED žárovky ve tvaru svíček sice svítí, leč v ranním šeru, které zde panuje, prosvětlují jen sporý kruh fortelné podlahy v těsné blízkosti.
Svátek 28. října, během kterého prezident tradičně uděluje a propůjčuje ve Vladislavském sále státní vyznamenání, je pro zaměstnance Hradu jedním z nejnáročnějších dnů v roce.
Připravit vše tak, aby to jen odsýpalo a na televizních obrazovkách se jen lesklo, vyžaduje práci několika desítek lidí po několik týdnů. Proto v úterý – týden před akcí – nastoupila parta osmi lidí sem, aby se popasovala s pěti historickými lustry, zavěšenými pod monumentální klenbou sálu.
Dva muži hned mizí točitým schodištěm na půdu, kde budou postupně spouštět lustry podle instrukcí.
Jejich čištění se musí sladit s úsilím dvou podlahářů, kteří pomocí štětce a leštičky na parkety nanášejí na masivní dřevěnou podlahu ochranný nátěr. A protože zde stabilně panuje šedesátiprocentní vlhkost vzduchu, moc to nechce schnout, takže se po již natřených úsecích nesmí chodit.
Což vzhledem k tomu, že je pětice lustrů umístěna v ose celého sálu, činí celé počínání zajímavým puzzle s kusy starých koberců, které mají zajistit bezpečný přesun mezi nimi. Za chvíli jsou i tak šlápoty prachu všude. Vyjímají se na čerstvě natřených úsecích.
„A bacha na vodu,“ dodává ještě správce. Ale to ani nemusí, kluci a holky jsou sehraní. Muž, který měl zajistit „pštrosa“, je již zpět i s žerdí, na níž je skutečný pštrosí ohon. A už s ním ometá prach, kterého je na lustru požehnaně.
Prach víří kolem dokola, ještěže pod spuštěným lustrem je starý koberec – lapač prachu. A i proto je „přstrosomet“ vybaven respirátorem.
Trochu zmatku do kolektivu vnesou instrukce o směru práce, ze které strany sálu se má začít, ale to jen na chvíli. Zaměstnanci se vrhnou na lustry, postupně sundávají skleněná stínítka, která kladou na rozložené hadry.
Pak vyšroubují jednotlivé žárovky. Parádní hra světel postupně mizí, fotit se musí rychle. Žárovky jsou rozsvícené proto, aby pracovníci poznali, kdyby byla některá vadná.
Z pěti lustrů jsou dva původní z 16. století. Poznat se to dá podle data vyrytého v jednom z dekorativních lístků, na kterém stojí kovová postavička. Ostatní jsou kopie z druhé poloviny dvacátého století.
Původní jsou první a třetí - bráno od západní strany. Ale nebýt data, rozdíl takřka nejde poznat.
Na každém je ve třech patrech celkem třicet žárovek, to znamená stopadesátkrát vyšroubovat a našroubovat. Zabere to kupodivu slabé dvě hodiny. Zaměstnanci musí být co nejrychlejší, už se totiž hlásí firma, která sem potřebuje nanosit materiál na pódium. Po deváté hodině ráno je téměř hotovo.
Sluníčko se již dere do jižních vitráží a hraje na podlaze hru o nejlepší odstín hnědé. Je čas vyjít točitým schodištěm až na půdu, po lávkách projít nad mohutnými klenbami, slézt po žebříku ke kladce a vytáhnout poslední lustr zpět na své místo. Ještě závlačku a paráda ke Dni vzniku samostatného československého státu může začít.
