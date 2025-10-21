|
Úžasná hra světel ve Vladislavském sále. S přípravami na 28. říjen pomáhá i pštrosí ohon
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Ministr Dvořák měl autonehodu, vyvázl se zlomenou hrudní kostí
Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) měl autonehodu. Jeho auto bouralo cestou z letiště. Při bouračce si podle svých slov zlomil hrudní kost, přesto se nevydal ihned do nemocnice.
Rusové zasáhli v Charkově mateřskou školu, několik dětí je zraněných
Ukrajinské město Charkov se opět ocitlo pod masivním ruským útokem. Obyvatelé popsali nejméně tři výbuchy, drony zaútočily mimo jiné na soukromou mateřskou školu, ve které v tu chvíli byly děti....
Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil
K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...
Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích
Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...
Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček
Při jednání o programu nové vlády se hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě shodují na nutnosti odmítnout migrační pakt Evropské unie a zabránit nelegální migraci. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme...
Neuhnou? Oslovili jsme poslance končící vlády, jestli by se „obětovali“ a šli s ANO
Co se slíbí před volbami, po volbách neplatí, praví známá poučka. Tentokrát se jí ale politici rozhodli neřídit. Alespoň při vyjednávání o vládní koalici. Redakce iDNES.cz oslovila poslance ODS, TOP...
Vláda určí, zda přidá kostel a kapli s kostnicí mezi národní kulturní památky
Kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory, zámek v Moravské Třebové, kostel s katakombami a budova latinské školy v Klatovech i devíti barokních paláců v Praze mají přibýt mezi národní kulturní...
Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují
Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...
Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů
Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...
RECENZE: Milenci jsou mrtvi, jde se domů. Ostrčilova Legenda z Erinu nedojme
K poslání Národního divadla jistě patří i uvádět opomíjené české kusy. Legenda z Erinu od Otakara Ostrčila se nehrála od dvacátých let minulého století. Jak dopadla její současná resuscitace?
Prodej ubytovacího zařízení, 48 m2 - Praha - Zbraslav
Žitavského, Praha 5 - Zbraslav
4 490 000 Kč
Developeři prodali v Praze méně nových bytů. Cena byla vyšší, uvádí analýza
V letošním třetím čtvrtletí developeři prodali v Praze 1 700 nových bytů, meziročně o 8,1 procenta méně. Proti druhému čtvrtletí to bylo méně o 2,9 procenta. Průměrná nabídková cena nových pražských...
OBRAZEM: Top un. Kalendář ukazuje Kima jako pilota ve stylu Toma Cruise
Sociální sítě baví recesistický kalendář Top Un 2026, který přetvořil severokorejského vůdce Kim Čong-una na kopilota amerického herce Toma Cruise z legendárního filmu Top Gun. Na obálce se diktátor...