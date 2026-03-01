Místo toho se však nakonec rozhovor stočil k úplně jinému, kontroverznějšímu, tématu. Senátorka chystá návrh zákona výrazně omezující takzvané blokátory puberty.
Když jsme si domlouvali termín rozhovoru, napsala jste mi, že vám „z transgenderu drnčí mozek“. Chcete změnit pohlaví, nebo proč?
Já rozhodně ne. Naopak jsem si předsevzala, že chci chránit děti, dospívající před tím, co se děje. To se ukázalo nedávno na akci, kterou jsem pořádala ve Velkém mlýně v Praze 8. S transparenty mi tam přišla protestovat skupina agresivních aktivistických lidí s cílem tu akci nabourat. Aby pokud možno vůbec neproběhla. Přípravy zaznamenala na sítích policie, která ve finále nad celou akcí dohlížela. O akci následně přišla na zastupitelstvo Prahy 8 diskutovat poslankyně za Piráty Gabriela Svárovská. Bez znalosti, jak akce vypadala, jen řekla několik proklamací a bez diskuse se omluvila.
Riziko osteoporózy, riziko rakoviny a narušení psychosociálního vývoje. Laicky řečeno vám blokátory puberty chemicky zablokují přirozený rozvoj toho, co má v době dospívání probíhat.