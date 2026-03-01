Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka

Vladimíra Ludková je česká politička a od roku 2024 senátorka Parlamentu České republiky za obvod č. 23 Praha 8, členka ODS. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Petr Kolář
  17:00
Senátorka za Prahu 8 Vladimíra Ludková patřila k nejvýraznějším kritikům koalice SPOLU ve vládě pod vedením Petra Fialy. Na lednovém kongresu ODS měla nominaci na místopředsedkyni strany, ale nakonec kandidaturu stáhla a založila platformu Svoboda a odpovědnost.

Místo toho se však nakonec rozhovor stočil k úplně jinému, kontroverznějšímu, tématu. Senátorka chystá návrh zákona výrazně omezující takzvané blokátory puberty.

Když jsme si domlouvali termín rozhovoru, napsala jste mi, že vám „z transgenderu drnčí mozek“. Chcete změnit pohlaví, nebo proč?
Já rozhodně ne. Naopak jsem si předsevzala, že chci chránit děti, dospívající před tím, co se děje. To se ukázalo nedávno na akci, kterou jsem pořádala ve Velkém mlýně v Praze 8. S transparenty mi tam přišla protestovat skupina agresivních aktivistických lidí s cílem tu akci nabourat. Aby pokud možno vůbec neproběhla. Přípravy zaznamenala na sítích policie, která ve finále nad celou akcí dohlížela. O akci následně přišla na zastupitelstvo Prahy 8 diskutovat poslankyně za Piráty Gabriela Svárovská. Bez znalosti, jak akce vypadala, jen řekla několik proklamací a bez diskuse se omluvila.

Riziko osteoporózy, riziko rakoviny a narušení psychosociálního vývoje. Laicky řečeno vám blokátory puberty chemicky zablokují přirozený rozvoj toho, co má v době dospívání probíhat.

Vladimíra Ludková (ODS)senátorka za Prahu 8

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: USA hlásí první oběti. Letadlový Lincoln čelil útoku, potopila se íránská loď

Sledujeme online
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln...

Americká armáda uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní „potápí ke dnu Ománského zálivu“. Íránské revoluční gardy zase tvrdí, že raketami zaútočily na americkou letadlovou loď Abraham...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  17:19

Nepřesouvat se a setrvat, doporučil resort zahraničí Čechům na Blízkém východě

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Po jednání krizového štábu mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő uvedl, že jednání se kromě zástupců resortu účastnili také zástupci ministerstva obrany a bezpečnostních složek státu. „Prosíme...

1. března 2026  15:20,  aktualizováno  17:06

1. března 2026

Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti...

1. března 2026  16:46

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  15:57

Letecký útok zabil íránského exprezidenta Ahmadínežáda. Vládne dočasná rada

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...

1. března 2026,  aktualizováno  15:57

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

1. března 2026  15:42

Většina Čechů si myslí, že se Ukrajincům u nás daří začlenit, ukázal průzkum

Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...

Většina obyvatel České republiky si myslí, že se ukrajinským uprchlíkům podařilo začlenit do české společnosti. Myslí si to 69 procent dotázaných, tedy stejný počet jako v dubnu 2023. Že se...

1. března 2026  15:35

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

1. března 2026  12:11,  aktualizováno  15:23

Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka na...

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla...

1. března 2026  14:45

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

1. března 2026  14:27

Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu

Demonstrant drží fotografii Rezy Pahlaviho během shromažďují na podporu...

Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, ocenil vojenskou operaci vedenou USA a Izraelem proti Íránu. Pahlaví vyjádřil hlubokou vděčnost...

1. března 2026  14:26

