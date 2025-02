Volby prohrajeme, Fiala je nahý, říká senátorka z ODS. Kritizuje koalici SPOLU

Ostatně už v roce 2020 Ludková napsala Fialovi otevřený dopis, v němž proti spojení s TOP 09 a KDU-ČSL protestovala. Představitelka konzervativnější části ODS stávající stav své strany popisuje jako „vyčkávání, jak dopadnou volby“. A věští straně hned dvě možné porážky.

Markéta Pekarová Adamová oznámila, že ze zdravotních důvodů nebude kandidovat do Sněmovny. Z pražské ODS přitom znělo, že ji coby jedničku kandidátky nechcete, že by SPOLU měla vést v Praze Jana Černochová. Co ohlášený konec Pekarové Adamové znamená? Dokáže ODS v hlavním městě „skousnout“ coby lídra někoho jiného z topky, třeba Jiřího Pospíšila?

Především bych chtěla říct, že Markétě Pekarové Adamové přeji zdraví a štěstí. Nicméně dodám, že zatímco ona oznámila konec, TOP 09 nám tady zůstává. Absolutně se nemohu smířit s tím, že by kdokoli z TOP 09 měl nějak výrazněji promlouvat do pražské kandidátky. Tu má vést člověk z ODS a mají na ní být lidé z ODS.