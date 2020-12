Děsím se levicové Pekarové a rudozelených zítřků, říká oblastní šéfka ODS

Proč se vám chystaná předvolební koalice nelíbí?

Je to úplné popření diskuze v rámci ODS. De facto nám byla vnucena představa našeho vedení, dokonce si troufám říct našeho pana předsedy Fialy, že toto je jediná cesta, jak dosáhnout volebního úspěchu. Zásadně s tím nesouhlasím, považuji to za velký experiment s kampaní, našimi voliči. Nesouhlasím s názory, že nás to spojení posílí. Naopak se obávám se, že tento experiment může přinést opačný efekt a posunout ODS dál do záporných čísel.

Podle několika průzkumů, které možné spojení ODS s lidovci a TOP 09 se přece zdálo, že to nějaký bonus pár procent navrch přinést může, ne?

Nevím, jaké průzkumy čtete, možná se koukám na jiné. Já spíš vidím, že nám to ubírá. Patnáctiprocentní hranice, které bychom v koalici museli dosáhnout, mi připadá hrozivá. Je strašné, že to po čtrnácti letech v ODS řeknu, ale obávám se, že to klidně může skončit třeba na čísle 14,9 procenta.

Podobné projekty v minulosti často vázly na personáliích. Podle dohody vedení stran by měla být jedničkou společné kandidátky v Praze předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která v politice začínala právě na radnici Prahy 8. Co na její nominaci říkáte?

Markéta Pekarová Adamová opravdu vstupovala do komunální politiky u nás v Praze 8, kdy jí bylo šestadvacet. Tehdy se stala mojí kolegyní v radě městské části. Mám s ní tedy z politiky zkušenost jako jedna z prvních. Od té doby se ještě vyšperkovala její levicová rétorika, kterou nám teď předvádí v různých bonmotech.

Její poslední, že vezmeme Hradu osmnáct milionů a dáme je umělcům, asi ukazuje, jaká může být spolupráce s Markétou Pekarovou Adamovou. Upřímně se jí děsím, protože její názory jsou pro mě levicové. Vybavuji si třeba její hlášku z dob působení na radnici Prahy 8, když jsme debatovali o různých projektech. Tehdy často říkala, že ona je především evropským občanem a chce hájit práva evropského občana. Já jsem ale Češka a vstupovala jsem do politiky, abych hájila zájmy českých občanů.

Přesto může být Markéta Pekarová Adamová hlavní tváří vaší kandidátky. Bude to podle vás v Praze fungovat?

Neumím si představit, jak třeba najdeme shodu na nějakém volebním programu. Aby byla shoda u tak odlišných stran nalezena, bude program de facto o ničem. Bude na něm nula bodů, které by za něco stály. Neumím si totiž představit, v čem bychom chtěli nalézt shodu.

Nebude pro pražskou ODS problém i to, že vás před dvěma roky coby vítěze komunálních voleb TOP 09 spolu se STAN a lidovci obešla a dohodla se na vládě v hlavním městě raději s Piráty? Přesto, že jste jim kromě jiného opakovaně nabízeli post primátora?

Společná předvolební koalice je pro mě jednorázový projekt, jak do Sněmovny dostat Markétu Pekarovou Adamovou, která by se tam už podle mě nedostala. Už minule to měla tak tak a na poslední chvíli. Situace na magistrátu se snad ani nedá komentovat. Topka nás tam obešla, dělá si, co chce.

Jestli si někdo ze špiček pražské ODS myslí, že když jim teď budeme nadbíhat a něco jim slibovat, že se na jejich chování do budoucna něco změní, je nejspíš naivní. Z mého pohledu je to celé špatně. Jakákoli diskuze o tom ale byla v ODS úplně vymlčená a pohřbená, o samotném memorandu o spojení jsem se jako předsedkyně organizace ODS ve stotisícové městské části dozvěděla až ze slavné fotky tří předsedů u sochy Tomáše Garrigue Masaryka. Nejprve jsem to považovala za hodně špatný vtip.

Na druhé straně se proti tomu spojení z ODS žádná vlna odporu nezvedla. Není to zkrátka tak, že se většině členů podobná předvolební koalice zamlouvá a budete se s tím muset smířit?

Jsem přesvědčena, že většina členů ODS do takového svazku jít nechce. Ale bohužel se ukazuje, že hodně členů jako by rezignovalo. Poté, co jsem napsala otevřený dopis Petru Fialovi či co jsme v Praze 8 přijali usnesení proti takovému postupu a požadovali svolání kongresu, které jsem kromě jiných rozeslala předsedům všech oblastí, mi píše či volá řada členů z celé republiky.

Říkají, že s tím také nesouhlasí, ale že nevědí, co s tím dělat. Připojila se k nám třeba Praha 3 nebo místní sdružení z Prahy 2. Ale celkově převládá pocit, že už to je stejně dojednané a schválené, takže se s tím nic dělat nedá. Nehodlám se ale smířit s tím, že nám takto zásadní věc de facto chrstli na hlavy.

Na rozdíl od vás s tím ale zatím nemá zásadnější problémy ani vedení celopražské ODS. Kdy má padnout nějaké jeho rozhodnutí?

Momentálně jsme jako Praha 8 v absolutní nemilosti. Ačkoli jsem předsedkyní ODS v jedné z největších městských částí v Praze, nemám žádné informace, co se dojednává ve vztahu k memorandu, magistrátu a jak se budou tvořit kandidátky. Od členů regionální rady se dozvídáme jen to, že se o tom budou bavit a budeme přizváni. Jsem zvědava, jak to máme stihnout, když už v únoru mají být hotovy kandidátní listiny.

Máte přece ve vedení svého člena Martina Cibulku. Kontroverzního člověka, který bývá často řazen k někdejším kmotrům pražské ODS. Jak to, že nemáte informace? Není chyba spíš na vaší straně?

Rozhodně není. On ty informace nemá také. Na jedné z posledních regionálních rad navrhoval, ať jasně řekneme, jakým způsobem budeme postupovat vůči memorandu a sestavování kandidátek. Byl vymlčen s tím, že to není důležité a že bychom si ztížili vyjednávací pozici. Pro koho vyjednávací pozici? Pro ODS jako takovou? To určitě ne!

Myslíte, že dohoda s TOP 09 a lidovci může ještě v Praze nebo v jakémkoli jiném regionu zkrachovat, což by jí asi znemožnilo i celorepublikově?

Na to je těžké odpovědět. Zdráhala jsem se uvěřit, když předsedové stran oznámili bez jakéhokoli projednání svoje memorandum. Nevěřím proto, když už se budeme bavit konkrétně o pražské kandidátce, že už není domluvená a neleží někde v šuplíku. Dělám a udělám vše proto, abych měla čisté svědomí. Aby až celý tento jednorázový experiment, který stojí na jediném bodu – programu Antibabiš – zkrachuje, tak abych měla čisté svědomí.

Pokud nezkrachuje a bude to matematicky vycházet, čeká ODS po volbách nejspíš vyjednávání s Piráty, kteří zatím mají ve spojení se STAN mnohem silnější pozici. Umíte si představit takto širokou koalici, navíc třeba s premiérem Ivanem Bartošem?

To si ani nehodlám představovat. Obávám se, že by naše rudozelené zítřky přinesly absolutně pekelnou záležitost. My tady pořád jedeme program Antibabiš, ale nějak jsme si nevšimli, že nám Piráti dospěli ve stranu, která se stala strašně nebezpečnou.

Pohřbívají jakékoli naděje, že stát, v jakém chci žít, bude malý, který nebude zasahovat do každodenního života obyčejného člověka. Takto široká koalice podle mě absolutně není životaschopná. Navíc jsem přesvědčena, že den po volbách by náš volební koaliční partner v čele s Markétou Pekarovou Adamovou hlasoval spolu s Piráty.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se dohodly, že půjdou do voleb společně: