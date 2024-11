KOMENTÁŘ: Ministru Hladíkovi jde jenom o zisk pro nápojáře, píše Ludková

Zástupce ministerstva životního prostředí v televizní diskusi vysvětloval zavedení automatů na sběr zálohovaných PET lahví slovy, že pokud by se automat do prodejny nevešel, může si ho živnostník dát před obchod nebo na sousedící parkoviště.

Stěží si lze představit větší odtržení od reality běžného života drobných podnikatelů. Ignorace vlastnických vztahů, potřebných povolení pro umístění, elektrických přípojek a potřebné logistiky ukazuje, že ministerští úředníci by měli občas vyjít z budov, kde mají kanceláře, a zkusit si práci těch, kteří jim z daní posílají jejich výplaty.

Česká veřejnost třídí velmi dobře, podle Eurostatu jsme v recyklaci plastů sedmí nejlepší v Evropě. U PET lahví je to nějakých 80 % a lze předpokládat, že i cíl 90 %, stanovený k roku 2029, se splní. U plechovek cíl stanoven není, ale kovové obaly dnes třídíme na 67 % a z těch vysbíraných se recykluje 99 % kovů.

Posledních deset let stojí tuna vytříděných PET lahví v průměru 10–20 tisíc Kč. Tuna vytříděného hliníku 27 tisíc. Myslí si někdo, že tyto vytříděné komodity mohou končit na skládkách nebo ve spalovnách, kde by se za to ještě muselo platit? Je logické, že ti, kdo je vytřídí, je prodávají a tím vracejí k dalšímu použití.

Ze zákona jsou dnes vlastníky odpadu, který občané odloží do barevných popelnic, obce. Novela ministra Petra Hladíka navrhuje, aby se vlastníkem nově stal monopolní operátor ve vlastnictví nápojového průmyslu! Je to neslýchaná věc a chápu ty největší svazy v České republice, které napsaly dopis premiérovi. Co nechápu, je, že to vláda pustila dál do Sněmovny. Věřím, že tam to poslanci vyhodnotí správně.

Z plastů, které Češi vytřídí, se nejlépe recyklují PET lahve, materiál s nejvyšší hodnotou. Bohužel pan ministr se zatím nezaměřil na podporu recyklace ostatních méně využitelných plastů a řeší věc, která nové řešení vůbec nepotřebuje. Ze strany ministerstva slyšíme, že další investice do tohoto systému by byly drahé, což je nesmysl. Systém sběru PET a plechovek bez problémů vstřebá další potřebný objem těchto recyklovatelných složek, aniž by to vyžadovalo dodatečné náklady.

Uhlíková stopa? Ale jděte...

Česko se zavázalo, že do roku 2035 bude recyklovat 65 % veškerých komunálních odpadů, kterých je ročně 5,8 milionu tun. Ze zákona jsou za to odpovědné obce a města. Víme, že to lidé jsou schopni zvládnout, obce a města to taky umějí a chtějí dělat. Investovaly do systému sběru separovaného odpadu. A provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady investují do pořízení moderních třídicích linek. Bohužel teď jim ministerstvo, respektive celá vláda vysílají špatný signál. Zavede-li se zálohování, každá z těchto investic bude postižena v řádech desítek milionů ročně.

Vladimíra Ludková

PET lahve ze žlutých popelnic se dnes jednoznačně dodávají do výroby nových PET lahví. Není to žádný problém, naopak běžná praxe. Záleží jen na nápojovém průmyslu, co chce za tržní cenu koupit. Ministr Hladík navrhuje vzít tuto surovinu obcím a městům a dát ji monopolnímu správci zálohového systému, vlastněného nápojáři. Nemohu se zbavit dojmu, že o nic jiného v celém návrhu pana ministra nejde.

Ministerstvo se také rádo ohání snížením uhlíkové stopy při zavedení zálohového systému. Na první pohled je to argumentace, proti níž nelze nic namítat, a kdo by si to dovolil, vystavuje se obvinění, že chce, aby planeta v brzké době shořela. Problém je, že pokud přistoupíme na argumentaci uhlíkovou stopou, objevují se trhliny v návrhu na zálohování PET lahví ještě víc.

V odůvodnění návrhu totiž nemohu najít:

1) uhlíkovou stopu dopravy prázdných nesešlápnutých obalů do supermarketů spotřebitelem,

2) uhlíkovou stopu u PET v případě, kdy podíl rPET v ní je 25 %, a nikoliv 100 %,

3) uhlíkovou stopu skladů v supermarketech, malých obchodech, v malých obcích, při koncertech, školeních...,

4) uhlíkovou stopu při sběru ze sběrných míst a celém transportu do místa přetřídění, protože ten by podle nového návrh měl probíhat zvlášť, navíc oproti současnému stavu, kdy je svážen s dalšími vysbíranými plasty,

5) uhlíkovou stopu výroby a provozu sběrných automatů v supermarketech.

Nevymýšlejme nesmyslné novinky, když stačí zlepšovat již osvědčené a fungující.