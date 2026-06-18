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Ředitel hasičů Vlček odvolal šéfa ústavu jaderné ochrany. Kvůli školení Číňanů

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  13:03aktualizováno  18:47
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Vladimír Vlček dnes odvolal ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na školení a návštěvy zahraničních návštěvníků, sdělil ČTK mluvčí hasičů Václav Pilný. Jeho odvolání dříve avizoval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Deník N napsal, že do areálu ústavu sídlící v Kamenné na Příbramsku jezdí třetím rokem experti z pekingské vojenské akademie, která spadá přímo pod čínskou armádu. V Česku se čínští odborníci učili, jak detekovat různé biologické látky, v plánu bylo také školení zaměřené na vojenské technologie. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk.

„V návaznosti na závažný bezpečnostní incident související se spoluprací s čínskou vojenskou institucí jsem dnes odvolal ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu,“ uvedl Vlček.

Z pozice zřizovatele současně uložil předsedovi dozorčí rady ústavu, aby zajistil kontrolu zaměřenou na pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a jejich návštěvy v areálu za posledních pět let.

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Problematikou se bude zabývat rada i dozorčí rada Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, uvedl v podvečer na dotaz ČTK mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler. Výběr nového ředitele se podle něj bude řídit zákonem o veřejných výzkumných institucích. Zákon uvádí, že ředitele jmenuje zřizovatel na základě výběrového řízení.

Hlavní činností ústavu je zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti chemických, biologických a radioaktivních (CBRN) látek. Dále zajišťuje podporu činnosti SÚJB v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní, spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) Deníku N už dříve řekl, že Dropa v čele ústavu skončí. Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko, situaci chce probrat se zpravodajskými službami.

Dropa serveru řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Za květnové školení podle Deníku N zaplatili téměř 800 tisíc korun. „Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ uvedl Metnar. Ústav podle něj pořádá komerční akce pro instituce z EU a ze Severoatlantické aliance (NATO), kde je spolupráce v pořádku. „Ale tady se bavíme o Číně,“ uvedl ministr.

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Z dostupných smluv podle Deníku N vyplývá, že ústav expertům poskytoval základní a pokročilé školení. Ústav nezkoumal, proč čínští odborníci vybrali pro školení české laboratoře. „To je otázka na ně. Oni nás o to požádali a my to nabízíme. Je povoleno to dělat, není to nic zakázaného,“ řekl serveru Dropa.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha webu řekl, že podobná spolupráce přináší závažná rizika. Vědecká průmyslová špionáž podle něj patří k hlavním aktivitám čínských zpravodajských služeb. Ústav od loňského září spadá pod hasičský sbor, předtím byl jeho zřizovatelem Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Pekingskou akademii umístily v roce 2021 Spojené státy na seznam organizací, se kterými Američané nesmí obchodovat. Instituce se podle USA podílí na vývoji biotechnologií pro čínskou armádu. Dropa uvedl, že o amerických sankcích nevěděl.

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Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že počet útoků na svobodu a bezpečnost z Číny je enormní. „Neznám detaily tohoto případu, nemám k dispozici žádné utajované informace,“ uvedl.

Jakýkoliv přístup čínských akademiků, vědců a potenciálních agentů ke stěžejním informacím bezpečnostního rázu ale pokládá za bezprecedentní. „Pokud ministr zareagoval tím, že odvolal příslušného vedoucího pracovníka, tak zareagoval určitě správně,“ řekl.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany provádí podle svých internetových stránek výzkumnou činnost v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek).

Dále zabezpečuje podporu činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní.

Poskytuje také odbornou pomoc složkám integrovaného záchranného systému při řešení situací se závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí. Zajišťuje rovněž školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

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