Piráta zviditelnil superdrahý služební iPhone, teď řeší, jak ho vrátit

Příběh zastupitele Prahy 6 za Piráty Šraiera v sobě má snad všechny prvky tragikomedie. Po loňských komunálních volbách nastoupil do dozorčí rady Trade Centre Praha (TCP), která se stará o správu a obchodní využití nemovitostí. Na začátku dubna požádal o služební telefon. Ale ne ledajaký.

Vladimír Šraier

„V návaznosti na Smlouvu o výkonu funkce i diskusi na dnešní dozorčí radě prosím zajistit iPhone XS Max v provedení vesmírně šedý,“ vznesl Šraier svůj požadavek na vedení TCP. Později ještě upřesnil, že by si přál „větší display (6,5") a střední paměť, tj. 256 GB“. A opět zdůraznil: „Barva, jak píšete – vesmírně šedá.“

V Trade Centru Praha to vyvolalo pozdvižení. Členové dozorčí rady totiž sice mají na služební telefon nárok, ale nikdo jiný o něj nežádal. Šraier si navíc nadiktoval požadavky na telefon, který vyjde na 37 490 korun. Nicméně svůj vytoužený přístroj dostal.

„Je tam smlouva o výkonu funkce, která říká, že člen dozorčí rady má nárok na mobilní telefon. Nicméně mě to překvapilo. V dozorčí radě je šest lidí a nepamatuji, že by někdo požadavek na přidělení telefonu vznesl,“ konstatoval předseda rady Petr Kubíček s tím, že víc věc nechce komentovat.

O věc se začali zajímat novináři. A Vladimír Šraier začal brát zpátečku. „Na telefon mají nárok všichni členové dozorčí rady. Tato objednávka ale byla chyba a omlouvám se za to,“ řekl MF DNES pirátský zastupitel z Prahy 6.

V dozorčí radě TCP seděl už v minulém volebním období za tehdejší Trojkoalici, tehdy však o mobil nežádal. Nyní narychlo hledá způsob, jak věc zahladit.

„Požádal jsem o odkup a už jsem to zaplatil. Víc už vám k tomu asi neřeknu,“ dodal s tím, že se k tomu vyjádřil na své facebookové stránce.

Protikorupční klub

Peníze však Šraier poslal bez jakékoli fakturace, takže mu je z TCP odeslali zpět. Věc tak bude příští týden řešit dozorčí rada.

„V každém případě jsem to neměl dělat a omlouvám se za to. V rámci možností jsem se pokusil o rychlou nápravu. Výsledek by měl být takový, že nikomu nevznikla žádná škoda ani náklad,“ podotkl Šraier, který je podle svého profilu na stránkách Pirátů kromě jiného „člen protikorupčního Klubu Transparency International“, jenž „v zastupitelstvu kritizuje neprofesionální rozhodování o veřejných investicích a tajnůstkářství ohledně městské firmy SNEO“.

Člen dozorčí rady Trade Centre Praha bere zhruba 12 tisíc korun čistého měsíčně. V minulém období, kdy tam Šraier seděl za trojkoalici Zelených, lidovců a STAN, se údajně rada sešla jen párkrát, naposledy loni v srpnu.