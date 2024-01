Proti euru není žádný důvod, říká Špidla. Vstup do EU má za vrchol své kariéry

Jak byste zhodnotil naši evropskou cestu?

Naši cestu v Unii lze bilancovat jako velmi úspěšnou. Za 20 uběhlých let jsme se dokonale integrovali, v zásadě nevznikly žádné neočekávané problémy. Plně využíváme možností, které nám Unie dává a stali jsme se plnohodnotným unijním státem. To lze považovat za úspěch.

Jaké jsou podle vás hlavní milníky nebo činy, které se Česku v unii povedly?

Česká republika přispěla Evropské unii svou kulturní a ekonomickou kapacitou. O tom není žádných pochyb a myslím si, že našim zvláštním příspěvkem bylo zvládání dvou opravdu těžkých krizí v době našich předsednictví.

První z nich byla energetická krize způsobená tlakem Ruské federace v době války s Gruzií. Tehdy se českému předsednictví v době vlády Mirka Topolánka (rok 2009, pozn. red.) podařilo velmi výrazně uspět a díky naší kapacitě a našim schopnostem se krizi podařilo zvládnout.

Druhá, ještě tragičtější krize vyvolaná agresí Ruské federace proti Ukrajině, přišla opět v době našeho předsednictví. I zde můžeme být hrdí na to, jakým způsobem jsme se zhostili úlohy krizového manažera. Stručně řečeno, přispěli jsme k fungování evropské integrace v jejích nejtěžších dobách a to není samo sebou.

Vstup do EU zdaleka nebyl jistý

Když Česko vstoupilo do EU v roce 2004, byl jste předsedou tehdejší vlády. Jak na to vzpomínáte?

Vstup do Evropské unie byl pro mě vrcholem politického života. Vzpomínám na to jako na velmi vypjaté období, kdy se postavení Česka výrazně měnilo. Vstup do Evropské unie, až do okamžiku, kdy jej schválilo referendum, zdaleka nebyl jistý.

Co vstupem do EU Česko získalo a i naopak, co ztratilo?

Co pro mě jako premiéra bylo mimořádně zajímavé, byla změna postojů jednotlivých států zejména mimo Evropskou unii k České republice. Měl jsem řadu zahraničních cest a byl to pro mě neobyčejně silný zážitek vidět, že naše váha násobně vzrostla. Jakožto budoucí člen Unie jsme byli vnímáni s celou silou, kterou Unie má. To se nedalo srovnat s tím, jak vážně nás brali předtím.

V zásadě neexistuje důležitá otázka, kterou bychom mohli snáze řešit bez Evropské unie. Unie je pro nás klíčovým nástrojem k tomu, abychom mohli formovat svůj dlouhodobý osud. Z tohoto hlediska jsme neztratili nic a velmi získali.

Jak se díváte na otázku přijetí eura, ke kterému jsme se zavázali a jehož zavedení podpořil prezident ve svém novoročním projevu? Mělo by jej Česko přijmout?

Jsem pro přijetí eura, protože neexistují žádné ekonomické ani politické důvody, abychom to neudělali. Možnosti měnové politiky státu s tak malou ekonomikou, jako je Česko, jsou výrazně omezené. Naše geopolitická poloha se nezmění, prostě se nepřesuneme na Martinik.

Dlouhodobě je euro výhodné už jenom proto, že kvůli ustavičnému převádění koruny na euro přichází republika o obrovské sumy. To, že jsme euro nepřijali, komplikuje ekonomickou činnost nejdůležitějších podniků. A ani proti inflaci nás národní měna neuchránila. To je víc než jisté.