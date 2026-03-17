Expremiér a někdejší předseda SOCDEM Špidla by rád založil novou stranu. Společně s kolegy nabídl v pondělí setkání všem členům strany SOCDEM i dalším, kteří chtějí zastávat sociálně demokratickou politiku a podílet se na novém hnutí. K projektu přizval exministra Jiřího Dienstbiera mladšího či bývalého předsedu pražské SOCDEM Petra Pavlíka. Novou stranu by rád registroval do letošního června.
Má Špidla s novou stranou, prozatím nazvanou jako „nová sociální demokracie“ šanci na úspěch? Zvlášť za situace, kdy politické scéně vévodí ANO, které se prezentuje jako hnutí pro všechny?
Myslím, že nemá. Spíše to působí jako zoufalý krok lidí, kteří nejsou spokojení se stavem, v jakém je současná SOCDEM. Nevidím tam žádný prostor pro úspěch. Momentálně určitě ne, protože do komunálních voleb nemají dostatek času na složení kandidátních listin. V tuto chvíli tu tedy není prostor pro prosazení se ve volbách, do budoucna však v té části progresivní levice určitě bude. Minimálně z hlediska poptávky. Ti voliči jsou ale nyní dominantně u hnutí STAN či u Pirátů, a pokud by nepřišly nové zajímavé tváře, Špidlova strana revoluci nepřinese.
SOCDEM je prakticky odepsaná. Všechny výrazné osobnosti, které mohly lákat voliče, odešly, nevidím tam žádný obrodný proces, který by mohl vrátit důvěryhodnost.