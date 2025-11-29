Na Západě už vědí, že je na naše náboje spoleh, chválí si ředitel Sellier & Bellot

Prvního srpna jste byl jmenován šéfem jedné z nejstarších firem v Česku, společnosti starší než Plzeňský Prazdroj. Dolehl na vás pocit zodpovědnosti, když se tak stalo? Stáhl se vám žaludek?
Předně musím říci, že být součástí vedení firmy je velká čest. V Sellier & Bellot pracují šikovní lidé, kteří jsou velmi profesionální a na které je spolehnutí. Vedení firmy to tak dává větší jistotu. Zároveň nebudu popírat, že určité napětí jsem pocítil.
Loni firmě vzrostly tržby z 6,7 miliardy korun na 7,6 miliardy. Jaké jsou výhledy pro letošní rok?
Vyvíjí se to slibně. Nedávno byly zveřejněny výsledky za celou Colt CZ Group za prvních devět měsíců letošního roku. Výnosy celé skupiny dosáhly 16 miliard. Muniční segment, do kterého Sellier & Bellot spadá, roste a vykázal za toto období silný výkon, ale potvrdí se to až na konci roku.
Generální ředitel Sellier & Bellot
Vladimír Rada stojí v čele společnosti Sellier & Bellot od 1. 8. 2025 a s účinností od 1. 12. 2025 byl jmenován do funkce člena představenstva mateřské skupiny Colt CZ.
Má více než dvacet let zkušeností z vrcholového managementu a financí v mezinárodních průmyslových společnostech. Do Sellier & Bellot nastoupil v roce 2023 jako finanční ředitel, od ledna 2025 zastával pozici dosavadního generálního ředitele.
Dříve působil ve společnostech Lindab, Mitas Tires a ArcelorMittal, kde zastával manažerské pozice v oblasti finančního řízení, controllingu a strategie. Je absolventem MBA programu business školy ESMA Barcelona.
Evropa dočerpala mírovou dividendu. Musí zbrojit. Zvenčí se zdá, že teď výrobcům stačí zvyšovat produkci a byznys půjde sám. Anebo musíte inovovat?
Na první pohled to tak může vypadat, ale i my musíme jít s trhem a naslouchat zákazníkovi. Inovace v malorážovém byznysu jsou menšího rázu než u velkorážní munice, kde se používají různé metody a systémy navádění střel. Ale i my aktivně vyvíjíme: ať už se to týká materiálů, jejich použití, nebo zlepšení vlastností nábojů.
Před pár lety byl obranný průmysl otloukánkem. Už se pohled bankovního sektoru na vás jako segment změnil? Je jednodušší dostat se k úvěrům?
Situace se změnila. Za poslední roky jsou banky více nakloněné poskytovat financování, což souvisí s vývojem geopolitické situace. Navzdory tomu, že náš byznys je velmi regulovaný, ať jde o licenční podmínky, sankční seznamy či cokoliv jiného, stále se potýkáme s tím, že jsou platby občas zadržené bankami, které obrannému průmyslu neholdují. Dovedu si představit, že pro menší společnosti, které mají peněžní toky poměrně napjaté, může být zadržení platby citelným zásahem do jejich fungování.
Jaký je u vás nyní poměr mezi civilní a vojenskou produkcí?
Teď je poměr 60:40 ve prospěch ozbrojených složek, nicméně náš obchod není založený jen na ozbrojených složkách, máme rádi i sportovní střelce a myslivce. Chceme mít tyto tři základní pilíře.
Kde vidíte Sellier & Bellot za pět let?
Z vlašimské muničky se stala krásná moderní výroba. Věřím, že i za pět let stále budeme jedním z lídrů trhu v Evropě. Budeme se držet vize nastavené předchozím managementem, která sázela na kvalitu a důvěryhodnost. Naši zákazníci, ať už z komerčního, nebo vojenského sektoru, na nás spoléhají. Nechtějí přemýšlet, zda zbraň a náboj v ní budou fungovat, chtějí se soustředit na situaci, ve které jsou, na akci.
V roce 1936 firmě pomohlo přestěhování z Prahy do Vlašimi. V roce 2015 jste otevřeli jednu halu, v roce 2023 další. Je v areálu místo pro další rozvoj?
Jdeme cestou výstavby nových celků, ale taky renovujeme ty staré, pro které máme veškerá povolení. Dokážeme je využívat efektivněji. Prostoru máme ve Vlašimi dost.
|
Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu
S tím souvisí druhá věc, která je v Česku velkým problémem, a sice lidé. Nabízí Vlašimsko dostatek potenciálních zaměstnanců?
Musím říci, že máme dlouhodobě nízkou míru fluktuace lidí. Většina zaměstnanců pochází z úzké oblasti Vlašimska. Nemáme agenturní zaměstnance, všichni jsou u nás pod smlouvou. Na druhou stranu se určitý nedostatek snažíme kompenzovat automatizací. Kdybychom se podívali na vývoj zaměstnanců a tržeb, tak za posledních deset let tržby vzrostly trojnásobně, ale počet lidí vzrostl z 1 400 na 1 683. Snažíme se o vyšší efektivitu výroby a zároveň o to udržet si kvalitu lidí, které teď máme.
Vnímáte ve Vlašimi hrdost na značku Sellier & Bellot?
Dnes je Sellier & Bellot neoddělitelnou součástí Vlašimi. Ve většině vlašimských domácností máme nebo jsme měli zaměstnance v příbuzenstvu. Snažíme se, aby fabrika byla vnímána jako nedílná součást města. To se velmi hezky ukázalo při oslavách 200. výročí firmy, kam byli pozváni zaměstnanci a jejich příbuzní. Opravdu šlo poznat, že jsme součástí zdejší komunity.
Kromě Policie ČR dodáváte také policejním složkám Belgie a Rakouska. To jsou historicky zbrojařské velmoci. Jak složité je získat takové zakázky?
Na přelomu milénia jsme byli vnímáni jako východní fabrika. Ale díky spoustě splněných domácích úkolů a vynaloženému úsilí se nám povedlo přesvědčit nejprve Rakousko a pak i další ozbrojené složky. Museli jsme na Západě vysvětlit, že náš produkt má vysokou kvalitu, na kterou je spoleh. To bylo klíčové a stalo se tak díky dlouholetému úsilí týmu Radka Musila (předchozí šéf společnosti S&B, dnes šéf celé Colt CZ – pozn. red.). V rámci Evropy jsme nyní dominantní dodavatel.
Jste dlouhodobým partnerem Armády ČR. Příští rok by měla skončit rámcová dohoda. Co bude dál?
Pevně věřím, že Armáda ČR vypíše tendr na novou rámcovou dohodu na malorážovou munici a že v tomto řízení uspějeme.
Je standardem, že se tak děje takto pozdě? Za rok končí současný kontrakt...
To je spíše na diskusi s ozbrojenými složkami a ministerstvem obrany. Je na vojácích, aby si řekli, co budou poptávat. Až Armáda ČR řízení vypíše, určitě se ho zúčastníme. Máme s českou armádou velmi dobré vztahy. Od letoška máme i rámcové smlouvy na mobilizační dodávky.
Co to znamená?
Kdyby nastala na území Česka mimořádná událost, upřednostnili bychom v dodávkách naše ozbrojené složky a také další jednotky NATO, které by na území Česka operovaly. Většina našeho střeliva je homologovaná pro potřeby armád Severoatlantické aliance. Zjednodušeně řečeno, kdyby voják narazil na plechovku s municí s naším logem, rovnou ji může vzít a vyrazit do akce.
Obranná strategie Česka z roku 2023 hovoří i o potřebě soběstačnosti obranného průmyslu. Do jaké míry je Vlašim soběstačná?
Zjednodušeně a s nadsázkou: kdybychom si dokázali vyrobit mosaz, střelný prach a některé chemické komponenty, byli bychom absolutně nezávislí. To je jedna z našich konkurenčních výhod. Když vezmu náboj, který se skládá ze zápalky, nábojnice, střely a výmetné náplně, tak až na výmetné náplně jsme ve Vlašimi schopni vyrobit náboj od A do Z. Sami si dokážeme vyrobit i stroje, na kterých se munice produkuje. To je jedna z našich velkých devíz.
Jaké vidíte možné synergie s Colt CZ? Firma Sellier & Bellot definitivně patří do skupiny od května 2024.
Jsme nováčky ve skupině, která nás velmi vřele přivítala. Máme synergie v oblasti nákupu, ale ne v klíčových materiálech. Muniční a zbrojní byznys spolu skvěle fungují, přirovnal bych to k autu a pohonné jednotce. Obecně vnímám nákup vlašimské muničky ze strany Colt CZ jako perfektní doplnění portfolia a strategie skupiny. S tím souvisí i nákup společnosti Synthesia Nitrocellulose, což je další prvek vertikály, který skupině napomáhá. Velkou výhodou Colt CZ Group dnes je, že když nám dodáte vojáka, my jsme schopni ho plně vybavit k obraně.
A už se rozběhla nějaká konkrétní spolupráce?
Pro Českou zbrojovku Uherský Brod jsme vyvinuli testovací střelivo, takzvané tormentační náboje. Toto střelivo má vyšší parametry než běžná munice a slouží k testování zbraní předtím, než jdou na trh. Na zbraň díky němu při testování působí větší síly a tlaky. Pro milovníky technických detailů: standardní střelivo vyvíjí tlak 180 kPa, tormentační může mít 350–400 kPa. Testuje se, co to s tím „železem“ udělá.
Jak silný je vývoj a na co je zaměřená pozornost?
My nemáme vývojové oddělení vyčleněné zvlášť, je součástí výroby. Reagujeme přímo na poptávku zákazníků, ať jsou to nové netoxické střely pro komerční sektor, nebo speciální munice s vyšší průrazností pro ozbrojené složky. Takový vývoj jsme schopni zvládnout od začátku do konce.
Blízkost vývoje a výroby umožňuje rychlejší reakční dobu?
Je to pragmatické. Zjednodušeně řečeno, když si vývoj potřebuje ověřit nové technické řešení, dojde si to vyrobit na stroje ve výrobě.
Zmiňoval jste, že stavíte i vlastní výrobní stroje. Jak důležitá část byznysu to je?
Dříve jsme je vyvíjeli jen pro sebe. Když si projdete výrobu, tak všechny zelené stroje jsou vyvinuté a vyrobené ve Vlašimi. Míra poruchovosti je minimální, je to čistá mechanika. A když něco náhodou nefunguje, kluci sednou na kolo, dojedou do výroby, opraví, co je třeba, a jede se dál. Po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022, kdy se skokově zvýšila poptávka po střelivu pro ozbrojené složky, jsme tak nemuseli stát s ostatními výrobci munice ve frontě na nové stroje. A navíc tak nové stroje pořídíme výrazně levněji, než kdybychom si je museli kupovat.
|
Zbrojovka Colt CZ dokončila akvizici českého výrobce munice Sellier & Bellot
Když se podíváme na tržby, je výroba vlastních strojů drobností?
Stroje vyrábíme především pro vlastní potřebu, takže je to v tržbách zanedbatelná položka. Obecně jsme jako skupina Colt CZ schopni dodávat nejen výrobky jako zbraně či střelivo, ale dokážeme i transfer technologií. To je případ ukrajinského kontraktu, kde se Sellier & Bellot a Ukroboronprom dohodly na spolupráci při výrobě několika typů malorážového střeliva na Ukrajině. V tomto případě jsou výnosy za dodání strojů vyšší.
Jak daleko projekt s Ukroboronprom na Ukrajině je?
Obecně mohu říci, že je v chodu a vše běží podle plánu.
Jsou tam vaši lidé?
V tuto chvíli nejsou. Výrobu si ukrajinská strana zajistí vlastními zaměstnanci.