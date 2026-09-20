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Za rok musí přijít ohromné škrty. Nabízí se zdravotnictví a dávky, říká Pikora

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
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  20:00

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Vladimír Pikora (Motoristé sobě) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po sestavení rozpočtu na příští rok, který skončí v druhém nejhlubším deficitu v historii Česka, začíná vládní koalice hledat, kde do budoucna uspoří. Podle šéfa rozpočtového výboru Sněmovny Vladimíra Pikory (Motoristé) se napřesrok počítá s obřími škrty. „V rozpočtu na rok 2028 se budou muset udělat ohromné škrty za desítky miliard, byť si umím představit, že bychom mohli být ostřejší a tlačit na ještě větší škrty,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Pikora.

Vláda podle něj nebude zvyšovat daně. Oblastí, kde ušetřit, je dost. „Určitě to jsou sociální věci. Tam je návrh na příští rok 1 016 miliard, ohromné číslo, a když se škrtne procento, bude to vidět. Pak je to určitě zdravotnictví. Tam je meziroční nárůst o 50 miliard, což je šílené,“ líčí Pikora. Přestože se koalice zatím neshodla, počítá s obnovením karenční doby – prvních tří dnů nemoci bez náhrady mzdy. „To je jasná věc a je to zhruba pět miliard,“ tvrdí.

Myslím si, že není nutné, aby někdo něco po státu neustále chtěl.

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