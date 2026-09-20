Za rok musí přijít ohromné škrty. Nabízí se zdravotnictví a dávky, říká Pikora

Vláda podle něj nebude zvyšovat daně. Oblastí, kde ušetřit, je dost. „Určitě to jsou sociální věci. Tam je návrh na příští rok 1 016 miliard, ohromné číslo, a když se škrtne procento, bude to vidět. Pak je to určitě zdravotnictví. Tam je meziroční nárůst o 50 miliard, což je šílené,“ líčí Pikora. Přestože se koalice zatím neshodla, počítá s obnovením karenční doby – prvních tří dnů nemoci bez náhrady mzdy. „To je jasná věc a je to zhruba pět miliard,“ tvrdí.
Myslím si, že není nutné, aby někdo něco po státu neustále chtěl.