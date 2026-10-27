Havel chtěl poslat na Slováky vojsko. Mečiar o devadesátkách, Ficovi i Babišovi

Letos se vůbec poprvé chystáte na oslavy 28. října na českou ambasádu v Bratislavě. Co vás k tomu přimělo?
Byl jsem pozvaný na oslavy vzniku Československa, považuji za čest být tam jako host.
Dříve jste ale nechodil…
Nebyl jsem zvaný. Na Slovensku je zvykem, že mě nezvou nikam. To není jen otázkou české ambasády, ale i slovenské vlády či prezidenta a dalších institucí. Na oficiálních akcích jsem persona non grata.
Mimochodem, v Česku je 28. říjen poměrně významný svátek, na Slovensku ho sice máte také, ale nikoho moc nezajímá. Slováci nemají potřebu vznik Československa slavit?
Není to státní svátek, protože my máme svátky církevní, ale žádný takový státní svátek, dokonce ani Slovenské republiky. Je to považované za významný den. Neřekl bych, že Slováky den vzniku Československa nezajímá. Záleží, jakou mají znalost a zkušenost s historií. Musíte vzít v úvahu, že Slováci neměli nikdy svůj stát. Vždy jsme patřili k někomu a ten život na Slovensku ovlivňoval (Vladimír Mečiar zahajuje široký výklad dějin pokusů o slovenský stát. Začíná od buly Quia te zelo fidei z roku 885, kterou papež Štěpán V. adresoval velkomoravskému panovníkovi Svatoplukovi I. Jeho historická přednáška trvá zhruba 20 minut, než se dostaneme až k době po listopadové revoluci v roce 1989 – pozn. red.).
Při neshodách našich delegací jsme osmdesát až devadesát procent rozhodnutí museli s Václavem Klausem učinit mezi čtyřma očima. Včetně toho, jak to podat, aby nám to prošlo.