Doktor práv obral o odškodnění ženu, které zabili syna. Jde do vězení

Vladimír Mareček nikdy nebyl advokát. Před jménem má sice titul JUDr., získal ho však kdysi na Vysoké škole SNB a takové vzdělání v České republice pro přijetí do advokátního stavu nestačí. Svou pracovnu měl v advokátní kanceláři své manželky Blanky ve Slaném.

V květnu 2012 si Marečka jako svého zmocněnce zvolila Jiřina Ryčlová. Žena podle svých slov věřila, že se obrací na advokáta. V roce 2011 přišla o syna, který zemřel kvůli bezohlednému předjíždění ruského podnikatele Igora Bobrova. Ten se vracel s dalším „závodníkem“ – zastupitelem Prahy 7 za ODS Tomášem Vavřincem – z tunningového srazu. Šlo o mediálně sledovaný případ (podrobnosti například zde).

Soud přiznal zdrcené matce za smrt syna celkem 255 tisíc korun, z toho 15 tisíc korun měl získat její zmocněnec. Ženě mělo zůstat 240 tisíc. Mareček znal číslo bankovního účtu paní Ryčlové a mohl tak dát pokyn, aby peníze dostala přímo ona, zařídil však, že přišly v květnu 2013 na konto advokátní kanceláře jeho manželky.



K účtu měl přístup a 240 tisíc korun, které mu nepatřily, si nechal pro svou potřebu. Paní Ryčlová a její matka se ho opakovaně ptaly, zda už odškodnění dorazilo. Doktor práv je však odbýval různými výmluvami.



Mareček dostal letos v dubnu u kladenského soudu za zpronevěru trest 40 měsíců vězení.

„Věděl, že poškozenou je životem krutě zkoušená žena, která při dopravní nehodě způsobené bezohledným řidičem přišla o syna, což v ní vyvolalo zásadní zhoršení duševního zdraví. Takto charakterizovanou poškozenou pak ještě dlouhé měsíce obelhával a udržoval v naději, že alespoň minimální reparace tragické životní ztráty v podobě peněz z povinného ručení jí bude připsána na účet, zatímco daný finanční obnos sobecky použil na dílčí úhradu vlastních dluhů,“ napsal do rozsudku kladenský soudce Petr Sedlařík.



Mareček podal odvolání a v mezidobí nabídl matce paní Ryčlové dohodu. Zaplatil 200 tisíc korun s tím, že tak bude vše vyrovnáno.



Vladimír Mareček Soustružník kovů požádal o přijetí do služeb Sboru národní bezpečnosti (SNB), složky StB, v červnu 1974. „Doufám, že má žádost bude kladně vyřízena. S pozdravem čest práci.“

Služební přísahu složil 1. října 1974.



Pracoval na 1. oddělení 2A odboru Správy StB Praha.

Obor ‚Právo‘ vystudoval na Vysoké škole SNB, titul JUDr. používá od května 1988.



Postupně byl povýšen na kapitána, tuto hodnost získal v únoru 1989.



Za iniciativní a příkladné plnění služebních úkolů dostal desítky finančních odměn. zdroj: Archiv bezpečnostních složek



Zřejmě doufal, že tím odvolací soud obměkčí a vyhne se pobytu za mřížemi. Krajský soud v Praze sice tento týden jeho trest zmírnil, ale přesto ho do vězení poslal – na dva roky.

„Pokud jde o text té dohody o narovnání, ta je sepsána opět šalamounsky, tak jako v případě jiných písemností obžalovaného. Je v ní tvrzeno, že byl uhrazen celý závazek podle rozsudku. K ničemu takovému však nedošlo. Je zde (pokladní stvrzenka na) 200 tisíc korun, nikoliv 240 tisíc a nikoliv na sedmiprocentní úrok ročně od roku 2013 do zaplacení, což je rok 2019. To jsou další desetitisíce korun,“ zdůraznila předsedkyně senátu Lucie Černá.



Protože však Mareček část škody uhradil, muselo se to podle ní promítnout do ukládaného trestu. Poškozené ženě má podle vyjádření soudu uhradit i zbytek dluhu, tedy 40 tisíc korun plus úroky.



Mareček nechtěl na dotaz iDNES.cz rozsudek komentovat. „Soud rozhodl špatně. Samozřejmě podáme dovolání,“ prohlásil jeho advokát Tomáš Mácha.



V minulosti pětkrát trestaný Mareček, který již dříve skončil ve vězení za podvod, si za mřížemi zřejmě pobude déle. Aktuálně je totiž v podmínce. Soud mu v roce 2017 podmíněně odpustil část pětiletého trestu, konkrétně 621 dnů. Ty si teď bude muset odpykat.



Další obžalobě čelí Mareček u Obvodního soudu pro Prahu 1, kde je s jiným bývalým estébákem Milanem Doušou stíhán za šikanu signatáře Charty 77 Václava Komedy. Podle obžaloby mu v letech 1977 až 1981 ztrpčovali život takovým způsobem, až ho nakonec vyštvali z republiky.



Se štábem iDNES.tv nechtěli bývalí důstojníci StB mluvit (prosinec 2018 / leden 2019):



Oba bývalí důstojníci StB vinu odmítají, plnili prý jen rozkazy. Hlavní líčení se nyní zadrhlo na požadavku obžalovaných, aby soudkyně Helena Králová přečetla celý archivní spis, který má stovky stran. Soud jim musí vyhovět. Králová proto věnovala čtení estébáckých zápisů už několik jednání a stále není u konce.