Prasklá stehenní kost, šrouby, kapačky. Exprotokolář Hradu Kruliš se vážně zranil

„Víte, že mám sešroubovanou páteř, že extrémním sportům neholduju a dávám si pozor i na lyže. Šel jsem prostě k autu, deset metrů. Ten poslední už jsem nedošel, během půl vteřiny jsem byl na zemi,“ popsal začátek úrazu.

Kruliš se po pádu snažil zvednout, ale neposlouchala noha. „Tak si řeknete, že to klouže a málo jste dávali pozor. Chcete se zvednout, ale levá noha neposlouchá. Víte, že to nebude jen tak. Přijde pár kolemjdoucích, ale tušíte, že zvednout se s pomocí ničemu nepomůže. Během tří minut chytnete zimnici,“ uvedl.

Operovali ho v pražské Fakultní nemocnici Motol. „Volá se rychlá, všichni vám pomáhají, dají pod vás aspoň deku. Jede záchranka, bolí to jako čert, zastabilizují vás a vaše plány se rázem na další dobu totálně změní. Prasklá stehenní kost hned pod krčkem, narkóza, operace, šrouby, tuna kapaček,“ vypočítal následky zranění.

„Život umí připravit překvapení. Tak na sebe dávejte pozor, jsou Vánoce, ať je nemusíte trávit mimo domov,“ uzavřel s poděkováním lékařům i kamarádům.

„Myslím, že to je zranění, jakých se stávají denně tisíce a pozornost patří spíš těm, kteří jejich následky zmírňují – lékařům. Třeba bude případně článek právě o nich, to by mi spíše udělalo radost,“ řekl redakci iDNES.cz.

Kruliš už dříve utrpěl vážnější zranění. Ve Fakultní nemocnici Brno se léčil po nehodě policejního auta, při které utrpěl zlomeninu dvou obratlů. Nehoda se stala v květnu roku 2017, kdy Kruliš dělal na jižní Moravě doprovod Miloši Zemanovi.

Vypůjčený hybridní vůz za čtyři miliony korun sjel do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení.