V rozhovorech a talk show jste sám opakovaně mluvil o tom, že za sebou máte poměrně hodně autonehod. Tuším, že okolo 46. Nabízí se otázka, jestli byste ČT řídil lépe než vlastní auto?

V tom je ale velký rozdíl. K řízení tak velké instituce jsou třeba úplně jiné kompetence. Nutno také podotknout, že mám na silnici dost velkou smůlu. Jedu třeba za autem silniční údržby a tomu vypadnou necky s asfaltem přímo přede mne nebo jedu po dálnici a v nejrychlejším pruhu se autu, které převáží sádrokartonové desky, přetrhnou pružiny a desky spadnou přímo na mé auto. Ale to, že jsem 10 let řídil Říčany, které se podařilo vyvést z dluhů, snad vypovídá o tom, že ne vše, na co sáhnu, skončí pohromou.

ČT nejvíc zápasí s důvěrou lidí. To bude hlavní úkol pro nového ředitele.