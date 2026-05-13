Msta, možná pominutí smyslů, říká vikář ke krádeži lebky. Může se najít „sama“, věří

Robert Oppelt
  17:41
Výjimečné, hodnotí krádež ostatků světce Vladimír Kelnar, diecézní konzervátor pražského arcibiskupství. Nad motivy pachatele, který v úterý odcizil lebku svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle něj lze jen spekulovat. Kelnar má už třicet let na starosti evidenci a restaurování památek církevního umění v majetku pražské diecéze.

Stala se v poslední době podobná krádež?
Asi před pětadvaceti lety někdo ukradl lebku hrabě Jáchyma Ondřeje Šlika z rodinného hrobky Šliků na Jičínsku. Šlo o jednoho z popravených na Staroměstském náměstí v roce 1621, ale policie jí tehdy asi po roce našla a vrátila. Z církevního prostředí si na nějakou takovou krádež ostatků nevzpomínám. Bohužel dochází někdy k plenění hrobů a hrobek, to souvisí spíše s pátráním po pokladech, kdy se tam okrádají mrtví a zloději si odnášejí šperky, které tam najdou.

Jaký byl podle vás motiv krádeže v Jablonném?
To je otázka. Můžeme samozřejmě pouze spekulovat, buď jde o člověka, který jednal v pominutí smyslů a nevěděl, co dělá, nebo to byl člověk, který se chtěl z nenávisti vůči katolické církvi mstít na historické postavě, kterou katolická církev uctívá. Nemůžeme vyloučit ani krádež na objednávku někoho zvrhlého, kdo se bude těšit doma tím, že má doma lebku svaté Zdislavy, po které všichni pátrají.

Vladimír Kelnar s křížem z Lidic
Nově zrestaurovaný relikviář sv. Jana Nepomuckého, na snímku Vladimír Kelnar
Restaurování relikviáře sv. Jana Nepomuckého
Lebka svatého Václava, koruna, čelenka, renovace (7. března 2013, Praha)
35 fotografií

Jaká je šance, že se lebku podaří vypátrat?
Velkou výhodou je, že lebka svaté Zdislavy byla velmi dobře prozkoumána a zdokumentovaná. Otázkou je, zda se vůbec někdy někde vynoří, protože to je věc pochopitelně neprodejná, neobchodovatelná. Už proto je zajímavé, jaký byl motiv pachatele, co ho k tomu vedlo. Že by to byla krádež na objednávku, se mi nezdá. Stejně tak u nás není běžné, že by šlo o vyděračský čin s cílem, že je ochoten lebku vrátit za nějaké vysoké výkupné.

Nemohlo jít zloději primárně o zlatou korunku, která byla na lebce?
Ta zůstala na místě, což právě vylučuje ten zištný motiv. Pachatel ji sundal a ponechal na místě.

Věříte, že se relikvie do Jablonného vrátí?
Roli může hrát náhoda, ale nelze vyloučit ani křesťanský motiv, který se nám osvědčil.

Co to znamená?
Některé sochy nebo obrazy, a tady bych do toho započítal i ostatky svaté Zdislavy, se najdou takzvaně sami, respektive, že ten světec nebo světice si opravdu nějakým způsobem řekne o to, aby se vrátil. Takto došlo před lety třeba ke krádeži ostatků svatého Antonína v Padově, ty ostatky se nakonec vrátily.

