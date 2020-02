Zemřel Vladimír Hradec. Skupině bratří Mašínů v 50. letech ukrýval zbraně

14:10 , aktualizováno 14:10

Ve věku 88 let ve čtvrtek zemřel Vladimír Hradec, který v 50. letech minulého století spolupracoval s protikomunistickou odbojovou skupinou bratří Mašínů. Do plánů skupiny zasvěcen nebyl a do jejích akcí se přímo nezapojoval, za ukrývání zbraní byl ale odsouzen do vězení, ve kterém strávil deset let.